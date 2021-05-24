我是看到「梁晶」兩個字，才留意到甘肅那場100公里馬拉松災難的。

第一次看到梁晶的新聞，是2018年香港100公里越野賽，跑得最快的梁晶最後被DQ資格。原因有兩個，一是在賽事途中搶走其他選手的樽裝水；二是接近終點時他抄捷徑衝進跑道。

這次是第二次看到梁晶的消息，沒想到是他的死訊。

據悉，在中國跑步圈，梁晶有梁神之稱，曾多次取得越野賽冠軍，並曾打破中國紀錄。一場山地馬拉松，令梁晶及多名優秀選手喪生，中國運動界損失巨大。

有人用「獵犬終須山上喪」形容甘肅馬拉松慘劇，其實並不確切。這個句子正如「善戰者死於兵、善泳者溺於水」，歸咎於宿命。但172人參加的一場運動比賽，死亡人數達21人，死亡率高達12%以上，絕不能視作宿命，而須追究主辦機構人為責任。

看了多篇報道，以及一些選手在山上的經歷，包括跑得最快、最前的六個選手中唯一的倖存者，當時跑在第四位置的參賽者的經歷，不難得知，在一聲槍響，白銀巿巿長宣佈比賽正式開始後，選手們就踏上一條自生自滅之路了。

長達100公里的山地賽，沿途沒有補給站，沒有醫療站，選手們因低溫失去知覺暈倒在地後，部分人被救回一命，靠的不是沿途該有的救護人員，而是一個放羊的阿伯。

一場有多名頂尖高手參加的比賽，都可以辦得如此「隨心所欲」，真是差不多精神的徹底體現。

Facebook：kowaiyin.yoyoko