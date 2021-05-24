汪明荃近日接受某報訪問，感慨香港年輕人抗拒內地，勸他們應該多吸收相關資訊：「點解你咁抗拒？係咪你入去睇住佢哋，佢哋有啲咩唔好呀？」又說：「你又唔入去睇，咁你講咩啫。」阿姐還以看電視作比喻，說自己看過ViuTV，「咁先有資格講。」

真想問汪阿姐：你點知年輕人冇「入去」睇呢？其實九七後受教育的一代，多了很多機會往大陸交流，我認識幾個今天「抗拒內地」的年輕人，中學時受不住廉價機票包食宿的誘惑，早就與所謂建制人士「跟住矛盾去旅行」了。他們去過，看過，了解過，結論是「不喜歡」。汪阿姐有跟年輕人談過，「咁先有資格講。」

訪問中汪明荃又寄語年輕人：中國人即使取得外國護照，仍然改變不到黃面孔，移民也不過是「去咗外國居住」，「你係中國人就係中國人」，此生不能改變。照咁講，汪明荃五十年前嫁給劉昌華，又是否可說「你係劉太就呢世都係劉太」呢？

《世界人權宣言》第十五條規定：「人人有權享有國籍。任何人的國籍不得任意剝奪，亦不得否認其改變國籍的權利。」 改變國籍是基本人權，一個中國人歸化外國，就是名副其實的外國人，不變只是「華裔」，而非「中國人」身分。阿姐的講法並無事實根據，請慎言。其實只要讀點中國歷史，就知道「移民改不了是中國人」此話有多荒謬。

中國最早期移民，可追溯至公元前一千年左右。據《史記·宋微子世家》和《尚書大傳》載，武王滅商，釋放了被紂王囚禁的箕子，箕子不願臣事周，偕同商的遺民移居朝鮮。武王沒搞小動作，立法禁他出境，反而大大方方封他為朝鮮侯。可見韓國人先祖或即箕子（平壤牡丹峰下本有箕子陵，一九五九年才被金日成下令拆毀），汪阿姐會不會把韓國人也稱為「中國人」呢？

汪明荃一九四七年生於上海，五十年代移居香港，我倒好奇，阿姐可有問過爸媽：「點解你咁抗拒內地？係咪你入去睇住佢哋，佢哋有啲咩唔好呀？」即使當年父母對大陸有偏見，阿姐已屆從心所欲之年，我十分支持她以身作則勸勉年輕人，早日投向發展一日千里的大灣區懷抱，多感動啊。