正說着，永安忽道：「呀，收到嘢！」

看來是媽媽和外婆在化寶爐給他燒的衣包和紙紮，都是虛擬，但伸手即得，袋中也有。掏出來零食，永安道：「我都唔中意朱古力橙餅，你估細路仔咩？我想食鹹蛋黃薯片，又冇，或者佢哋根本唔知我中意乜嘢？」

「我中意呀！」玲玲望着「美食」垂涎：「我想食朱古力呀，好耐冇食過。」

「全部畀晒你，慢慢食。」他帶她坐到樓梯間，問：「你好餓？」

「我未曾食飽過㗎。」她大口大口吃得滋味：「阿爸阿媽唔准我食飯，罰企罰跪，夜晚瞓地板，如果佢哋話我眼超超，即刻拎起乜嘢就用乜嘢打我，所以我夏天都要着長袖衫遮住，而且又凍……」

看着又冷又餓的小妹妹，那麼可愛，繼母陰毒但何以親父也下得了手？

「現在不怕了，冇人可以虐待你了。」

「有大人鬼講畀我聽，佢哋謀殺罪名成立判坐一世監——我唔想佢哋咁慘，我唔乖啦，乖啲就唔會死……」

「不關你的事，」永安撫慰：「又沒深仇大恨，所有害人的畜生人渣，都會天收——我遲啲就會知道，邊個害我邊個有報應！」

「哥哥你個樣好惡！」

再惡，也不過是飄蕩的亡魂而已，哪有能力？要靠天收。什麼是「天收」？誰也說不上，難道是自欺？

吃完了，二鬼來至一處，原來火葬場附近有個綠色殯葬的「紀念花園」。

「因為我係細路，大人要坐監，冇人理，冇人拜，又上唔到位，所以要撒響呢度——」

小手指着花園、草地、石仔路……一個天真活潑的小妹妹，已被灑向大自然……（明續）