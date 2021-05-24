以色列與巴勒斯坦人之哈瑪斯組織互相攻擊，哈瑪斯不知收埋幾多火箭炮（從何而來？），用火箭炮攻擊以色列人地區，以色列人從來都以牙還牙，以眼還眼，出動飛機大炮轟炸，於是死傷多人。聯合國在中英美法俄互相以否決權制衡，安理會根本做唔到嘢，只有空着急，出口術，呼籲各方和談、停火。但以色列與哈瑪斯邊會聽得入耳，照砌可也，於是突然間國際人士又想有世界警察出現，維持和平。國際警察素來係美國，但美國人民已厭倦派兵出外，特朗普主張從中東撤軍，拜登上台後，亦跟隨特朗普政策，自阿富汗撤走美軍，呢個時候，美國邊度會再做國際警察吖，只係用把口叫細佬以色列輕啲手，忍讓少少咁啫。但以色列總理列坦尼亞湖自九十年代初當權，三十幾年來雖屢有醜聞纏身，每次都可以脫難，憑甚麼？就係夠鷹派，素來主張以武力對待哈瑪斯，和平時期就畀人民鬧，一有敵我紛爭，列坦尼亞湖就即刻變成強者，皆因以色列人知道為了確保以色列立國，絕不能退讓半步也。當然，有時為了戰略利益，聽吓美國話，扮吓乖仔，暫時退卻，以色列人好識計數嘅！

美國人不當國際警察，緬甸軍人射殺人民，國際冇眼睇，阿富汗塔利班聲勢浩大，歐盟當睇唔到，點知原來最緊張嘅係中國，對美國自阿富汗撤軍，深感不安。王毅與阿富汗外長阿特馬爾及國安顧問穆希卜通電話（5月17日），指美國單方面撤軍，帶來不確定因素，中國願意為阿富汗內部談判提供便利包括為在華舉行談判，創造必要條件。

阿富汗關中國乜嘢事？睇地圖，阿富汗東北山區原來有一條狹長地段與新疆接道，如被塔利班控制，維吾爾族人有可能與塔利班交流，對中國大大不利。塔利班以反政府打遊擊著名，四十年來在國內與蘇聯打，與美國打，證明是百足之蟲，死而不僵，近年美軍已不能趕走塔利班，於是興起撤軍之念，美軍一走，阿富汗政府軍最多只能與塔利班僵持，控制到城市，管不了沙漠及山區鄉村。塔利班可以破壞一帶一路之巴基斯坦經濟走廊，亦可以支援維吾爾族異見份子，中國當然視之為安全威脅，想阿富汗政府與塔利班和談，和平共存。呢樣係極艱難嘅事務，若果美帝軍隊留在阿富汗打塔利班，王毅就唔駛煩啦。有陣時啲愛國人士係要擁護美帝在外駐軍嘅，美帝本來對新疆邊陲安全有保護性㗎，美軍離開阿富汗之後，塔利班若佔據阿富汗東北邊疆，王毅會多幾條白髮。