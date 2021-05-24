1998年創刊的酒經（Wine Now），創刋人兼總編輯「校長」劉致新在 2021年 6月號 Editor’s Letter 這樣寫：

一個段落的終結 更一個段落的開始

《酒經月刋》的紙本，將會暫時停止出版。今後將會改為電子版，並力求和讀者有更多互動⋯⋯

作為酒經始自第一天便效力的作者，深刻印記校長在創刊之前，經常性跟我們好酒美食的某次說過的話：先不打工（曾經⋯⋯新晚報、百姓、經濟日報等副刊主任、總編），酒經搞得好便繼續搞落去，不如人意便當作送給自己一年十二期的禮物。

酒經生存了十二個月，不單止繼續走下去，更維持着唯一一本以葡萄酒為主（也及其他酒類）的中文酒雜誌，不少出版商東施效顰，生存三個月有之，能活過三年絕無僅有；成為了世界酒業中人幾乎無人不識的專業中文刊物。

難得他們容忍在下每個月未免過份自主、自由，想點就點圖文欠茂的塗鴉，從未脫稿，一塗二十二載。

遇上千年一會的疫情，去年曾經短暫停刊，今年再停，編輯來言六月號為紙本最後一期，這之後將以電子版延續，直至另行通知。

完全明白。

80年代初偶然回港上班，經歷香港幾次巨變：

中英聯合聲明

89•64

97 回歸

2019 反修例運動

2020 世紀疫症開始

一些騷動了人心，一些打擊了經濟，一些兩者兼備。1997前後兩年跟 2021今天至相似，急劇移民他往者眾，不少以為穩如泰山的機構經營乏力；作為半個媒體人，在報刊寫作或在電台講話，全因興趣，只要沒過份離譜，極少在乎稿費或人事關係，文字或大氣電波種植猶如在家們外種的一棵樹，澆水除枯枝掃落葉，它若欣欣向榮我歡喜，它若垂頭喪氣我亦心噏，它若撒手塵寰祝它一路好走。不似自己專業般埋身，始終半個局外人，雖然不離不棄，情緒保持勿憂勿喜若即若離。

97回歸那兩年，人事變動得七零八落，媒體工作者此起彼落，轉工的多，失業率還未算過低；2021是另一回事，面對時局、疫情、媒體網絡新模式新世代，落馬者數量罄竹難書！（明續）

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