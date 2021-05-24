香港人移民北美，不幸早已構思成「加燦」（Ka Chan）或「美燦」（Mei Chan）族群，若去了英國，形成「英燦」現象，三等公民之外，因網絡影響，視野狹隘，小罅放大，計算小額金錢，唱衰川普及香港之餘，漸則或亦屬文明社會之不幸。

因此二十一世紀香港人不論去英美加澳，提防「燦化」（Chanisation），有如提防腦退化，首先要針對「民以食為天」之文化基因，產生典型加燦式的「食穀種恐懼症」，繼而折射的小農「口腔價格執迷」（Oral-Pricing Obsession Complex）症候群，盡量避免在同溫群組和社交媒體，講太多瑣碎的飲食習慣有關的金錢問題。

感謝網民提供一加國移民港人Facebook資訊的病例：幫襯溫哥華時代廣場鴨大哥：「經理為上菜遲表示歉意，免費請吃半份叉燒，是黑豚肉，有豬肉味。」黑豚肉當然有豬肉味啦，若豚肉有果子狸味，才是值得分享的戲劇新聞。「豚肉有豬肉味」是一句Tautology，折射了移民外國生命中的漫長與無聊。不過若以食物為切入點，引述存在主義大師沙特的Ennui論析，在溫哥華哥倫比亞大學的哲學系進修M Phil，倒可以為論文題目呢。

然後當事人還記載：尚有一家Mimi 廚房，主人「Mimi 姐又送紅酒，美酒佳餚，共渡良宵」。令人對溫哥華唐人街食肆之進步，除了油然生嚮往之情，還注意到這位作者似甚享受食肆老闆免費送一點額外。

好事網民傳來的這張臉書資訊圖顯示，這位加國港人回流香港渡假，果然，在幫襯廟街的美都餐室時頗有不滿，評價為：「食物質素保持水準，但份量明顯縮水，一茶一飯，收費近百元，絕非街坊價格。」即場據理交涉，終於取得勝利：「幸好老闆好人，我說飯太少，他即送我一碗白飯，算係咁。」

此案例流露之癖好，為久居海外養成之「免費贈食期望管理」，在文化心理學上，顯示「加燦化」之後的港人回流，將飲食價格之錙銖計算，帶回香港。溫哥七日，世上千年，經濟學上有一樣東西叫做通脹呀大佬：你住溫哥華幾年，那邊餐飲業懾於小型KOL威權兼敬重知識份子風骨，飲食餐餐有嘢送，又是否知道香港的樓價舖租貴了幾多？唯擲出一碗白飯，回應此小眉小目之挑剔，博取得一句從輕發落的「算係咁」裁決，難得美都餐室老闆有此涵養，令人感動。

所以無論什麼燦，寧願自己shopping在家中弄廚，令老妻煮個梅菜蒸豬肉後Selfie上Facebook，可省卻誤會紛爭。因此移民倫敦的港人注意：若可衝出唐人街，在Gordon Ramsay叫一客米芝蓮的燒排骨，人家若沒有隨送一碗白飯，記住：不是種族歧視，無關鴉片戰爭，也與八國聯軍無涉，千萬不要拍抬拍櫈的投訴呀。