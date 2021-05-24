檢控官多事，則法庭事多，法官忙，記者更忙，香港法庭遂成真人版法庭連續劇。

沒去過法庭，都看過法庭戲，這時候，法官會敲兩錘定音，再有違規者視同藐視法庭。

對，公眾席旁觀者不得「嗚吖唉噢咕嚕哎呀」，要按住烏鴉嘴，控辯雙方在棋盤上展開攻防戰，觀棋不語方為真君子。嘀嘀咕咕小人會影響法官大人判案，法官的耳朵眼睛即能鑑定君子與小人。

最近一樁官司，旁聽席每每聽完證人席上傳來的聲音，則回報以竊笑聲，這也不是第一二次了。這次檢控官忍不住獵巫本性，誓要在庭上打小人，要求警方介入，替代法官與懲教人員角色，進駐法院監察旁聽席動靜；編劇創意爆棚，寫法庭戲也編不出這樣膽大包天的情節，當包大人死嘅咩。

又不是東廠審犯，西廠密訊，不必急於自閹回到暗黑大明朝。檢察體系幾時跟警方走得那麼近，動不動就拍警員膊頭：喂喂喂，法庭又有黑暴，快來抓人。

警察叔叔很忙的好不好？「香港單車同盟」如常搞悼念意外身亡車友活動，警察又圍堵再發出大量告票，街頭唱個歌又要出動拘捕。

戲院觀眾看戲客串影評人會惹人嫌，難不成又要警員進駐，維持秩序，讓戲院恢復穩定局面？編劇天馬行空寫下去，怕要寫到戲院法院有警員持催淚彈隨時準備驅趕觀眾了。

觀眾忍不住要笑，檢察官忍不住越權，好在法官大人也忍無可忍，警察城市也有近似領事豁免區域，權力受侵犯，自然提醒你一句「有權不必用盡」。

若法律不外乎人情，法庭也不離人情，旁聽者聽到笑話，真係狗唔吠雞都啼，此亦係人之常情。

這位法官更向公眾席發出「人非草木論」， 接受大家不是木頭人不是機器；似乎聽過馬丁路德金名句「騷亂不會無端發生，可以譴責騷亂，但必須同樣譴責造成騷動的社會因素」，並為之續句：「可以譴責藐視法庭的噪音，但同時要探究證人供詞喜劇鬧劇化的趨勢。」