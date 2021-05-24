日本福島核電站爆炸至今十年，日本政府突然宣布兩年後將開始把百萬噸核廢水分三十年排入海洋。而為免禍害日本海域，廢水將以專船運往遠處，注入日本東部自南而北的暖流，流往北太平洋，再隨北太平洋暖流，流往美加西岸，再隨阿拉斯加暖流、北赤道暖流等，繞太平洋一周，才回到日本。難怪中共外交部發言人趙立堅義正辭嚴痛斥日本說：「太平洋不是日本的垃圾桶！」

不過，正如當前的肺炎「先在中國武漢爆發，其實卻是來自外國」一樣，日本政客未必不可以辯稱：「核廢水是我們注入海洋，海洋核污染卻應是他國遺害。我門才是海洋核污染的真正受害者。有些外國政客把污染源頭歸咎日本，是別具用心，有心妖魔化我國，我國朝野表示強烈憤慨。」日本甚至可以要求國際原子能總署把福島核廢水命名為「H2O-2023 」，以免福島被「污名化」，令世人對之有偏見；更可以要求調查海洋核污染來源，特別是要調查中國，畢竟現在已有假新聞說，中國大陸核電廠排入海洋的核廢水，輻射程度還高於H2O-2023。至於日本漁民，假如要政府賠償漁獲損失，則當然是尋釁滋事，判處十年徒刑亦無不可。文明世界能奈日本何哉！

說起來，COVID-19肺炎瘟疫未必不是日本傳入中國的，否則瘟疫在日本怎會歷久不衰。