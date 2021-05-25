五月二十四日，《東方日報》刊登聲稱是「爆眼少女」K小姐的離境照，更以「爆眼女無爆眼 笑住去台灣」為題。內文說K去年九月三十日現身機場，記者不厭其煩形容她眼睛明亮，身體健康。第一段寫她「雙眼炯炯有神」，第二段寫她「精神飽滿」，第三段則說「綜合多張不同角度拍攝的照片可見，她的雙目明亮有神，精神及健康狀況俱佳。」

撰稿的高人肯定是被「記者」工作耽誤了的神醫。憑幾張照片，就能判斷一個人的健康狀況，有這樣的「記者」，世界還需要醫生嗎？「十九肺炎」大可不必做檢測，只要特區政府請方向報「記者」觀面相，馬上就知道有沒有病，對不對？

該報道非但空洞，內容也自相矛盾。標題是言之鑿鑿的「黑暴屈警方槍傷 兩年後真相大白」，表示Ｋ受傷跟警察無關。但報道末段又說：「其受傷原因眾說紛紜，有指是被警方的布袋彈擊傷，亦有指是有人企圖用椏杈射向警署發射鋼珠時，意外打中事主。」然則「記者」又不確定受傷原因了。既然什麼也沒確定，何以說「真相大白」、「屈」警察？

K小姐在前年八月十一日受傷，馬上被送往伊利沙伯醫院動手術，知情的醫生憤憤不平說，她傷勢是「極之恐怖及嚴重，與謀殺沒分別。」手術及時，她才保住眼睛。正常人皆明白，K外觀無可見創傷，不代表視力恢復。K送院後，眼科醫生周敏明曾說：「眼球破裂最嚴重是失明，曾有病例可保留及修復眼球，但日後視力仍受影響。」

《東方》所謂「真相」，說穿了只是看圖作文。真正專業的報道，不會一味強調雙眼明亮，而該做有醫學根據的調查。《東方》沒提到的真相是，她的眼力是否永久受損，有什麼後遺症。是調查不到，抑或故意不寫？若是前者，代表你無料到；若是後者，代表你無人性。

K小姐日漸康復，重展笑顏，稍有人性者見了，只會替她慶幸，祝她走出陰霾。她既已選擇淡出公眾視野，大家該尊重她的意願，勿再訪問，或要求她澄清什麼。真要尋求真相，倒不如追問正義的警方：幾時可交代哪位警員涉嫌開槍射瞎正在興訟的印尼女記者？