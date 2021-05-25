坦白從寬：波蘭與惡的距離，不讀歷史只看電影的我一直印象模糊，接觸早期華爾達時年幼無知，到了八十年代的《大理石人》和《鐵人》，畫面燒得火紅火綠，坐在銀幕下只覺耳朵嗡嗡作響，具體上什麼都聽不到。奇斯洛夫斯基拍紀錄片出身，菲林裏一定不乏蛛絲馬跡，但我熟悉的是他的劇情片，着眼點不是政治氣候而是人的體溫，並且影像太迷人了，貪靚黨自動催眠，一幕一幕彷彿都是夢。所以讀《黑暗中游泳》最大的裨益，並非那段穿插火爆性場面的男男半生緣帶來的偷窺樂趣，而是洞悉暴政下種種壓抑，微微填補了先前的無知。但是非常奇怪，山雨欲來的惶惶人心映入眼簾，我對號入座的不是奇斯洛夫斯基時代和背景相近的《十誡》，卻是終將被納粹狂魔蹂躪的《歌廳》和《故園風雨後》（Garden of the Finzi-Continis）——足足比書中描繪的一九八零早了半世紀。事發地點由德國柏林和意大利費拉拉換成波蘭華沙，再換成今天的香港，歷史重複又重複，惡爺們幻想力實在太貧乏了。

小楊帶小魯參加官二代派對，窗外風大雨大，窗內紙醉金迷，和芬治康丁尼花園打網球的少男少女沒有兩樣。有錢就是任性，流着猶太血液的末代貴族想也沒有想過集中營和自己有什麼關係，《黑暗中游泳》裏養尊處優的上等人，憑着「我爸是李剛」的堅定信念，上山下鄉仍然十指不沾陽春水，到郊區別墅度周末還自製迷幻藥搞無遮大會，危機意識全無——他們大概國內國外新聞全不關心，否則參照遠方某地剛剛結束的文化大革命，多少會有點警惕。