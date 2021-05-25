二零一九年香港民變初起，教師楊子俊參與和平集會，遭公安槍擊，擊毀一目，復遭學校解雇，今年三月更接教育局所謂勸喻信。信中未見教育局句句不離的「愛國」情懷，洋奴氣卻是撲鼻侵衣。

請看該函頭兩段：「楊老師：就你2020年1月3日於公開場合發表不恰當言論的投訴，本局於2020年8月14日及9月30日向你發信，請你提供申述。你於2020年10月14日提交的陳述已收悉。

「經充份考慮個案的性質，情況及上述的陳述，本局現向你發出勸喻信──」

信件格式完全仿效英文書信，把收信人姓名等寫在信箋左上角，那也罷了，但他們連修辭都要拾英文涕唾，如「向你發信」是issued a letter to you，「提供申述」是provide a statement，「提交的陳述」是a statement submitted等等。

此外，信件措辭殊不客氣，與「楊老師」這個帶尊敬含義的稱謂，絲毫不協。而第一段簡述所謂勸喻信來由，但收信人那有不知事情來龍去脈之理。中文公函怎會是這樣子的。

現試把所謂勸喻信頭兩段改寫：「子俊先生大鑒：先生去年十月十四日賜書，就一月三日之公開言論，以及本局因應投訴於八月十四、九月三十兩日先後奉函查詢之事項，陳述己意。今經仔細審議，特修書勸喻如左。」這七十三字，較原文的一百零七字，所述無異，句句都是老老實實的中文。教育局要講「愛國」，請先學習我國語文，不要下筆就做洋奴。