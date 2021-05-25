董建華又出來，以「香港再出發」的名義又為香港人出謀獻策。我強烈建議董生構思組織名稱時，找找風水師或者語文老師研究一下，因為每每都是「事與願違」。當年的「香港明天更好基金」，明天一直都不好。或者因為要「明天」才會「更好」，而明日復明日，所以香港人永遠都在盼望「明天」到來。應該叫「香港今日好好基金」，明日太久，只爭朝夕。

「香港再出發」，如果玩飛行棋就真的大吉利是。明明已經起咗機，行到一半，「再出發」，豈不是又回到起點，又要擲骰仔才能再起機？這不是浪費時間？

結果香港的政制真的「再出發」，由「完善選舉」再出發到監獄，誰還敢出發？

董生在「香港再出發」成立一周年記者會表示，香港移英或其他地方太短視，又說自己的父親，董浩雲當年帶他到香港是「本事大」，一早就看中了香港，認為香港是最好地方。

董生可能忘記自己出身，當年他父親看中的香港，不是國民黨也不是共產黨控制的，而是英屬殖民地的香港。所以他父親說「香港是最好的地方」，其實不是讚美共產黨也不是國民黨，而是對英國殖民地無限推崇。這個，會不會犯了國安法？算不算是「戀殖」？

而董浩雲為何當年要逃離上海，去到英國人管治的香港？這並不是「投奔祖國懷抱」，而是很單純的「擇木而棲」。戰亂的祖國VS安穩的殖民地，你點揀？

當年許多華中華北地區的實業家都遷廠至香港，因為香港自由貿易、外匯和進出口均無管制。「自由」應該就是董浩雲相中的香港特質。

所以，當年董浩雲帶董建華來港，其實也是一次的「移民」，和今天香港人離開香港到英國或其他地方，本質完全相同，都是「人望高處」。所以董浩雲和今天香港人其實眼界是一樣的。

更重要一點，問問董建華，今天香港和董浩雲眼中的香港，仍是一樣嗎？如果董浩雲今天仍然在世，他會否也離開香港？