拜登上台前，一般以為佢會對華軟弱，一定冇特朗普咁強硬。上台四個月後，漸見端倪，拜登之外交政策軟硬兼施，並非完全廢除特朗普決策，譬如特朗普要在阿富汗撤軍，拜登照跟；面對中國，美國戰艦一樣依足特朗普方式，經常進入南海，甚至進入台灣海峽㖭，令中國大為不悅。拜登曾講過要用聯盟方法應付中國，講得出做得到，立即撤除歐美關稅戰，中止向英國威士忌徵稅，拉攏印度、日本、澳洲加入一個「四方陣」（Quad），果然令到歐美關係大大改善，歐盟對華立場，逐漸向美國看齊。德國默切爾夫人大力推動，支持嘅中歐投資協定，由2014年1月北京首輪談判開始，經過6年時間，於2020年12月30日達成協議，即日公佈，當時特朗普下台在即，一般評論係趁特朗普離開白宮，歐洲唔畀面美國，不理會美國在背後反對中歐投資協定。

點知拜登、布林肯改變了歐美關係，歐盟在人權及新疆問題上傾向美國，2021年3月22日，歐美英加同一日發表聲明指控中國涉嫌在新疆侵犯人權，決定制裁中國若干官員。中國大怒，即時反制，宣佈制裁歐盟一些議員與智庫學者，中國駐歐盟大使張明表示：「若有人執意要搞對抗，責任所在，不敢有負國民，別無選擇，唯有奉陪。」

中歐關係變差，歐洲議會於5月30日，以599票贊成，58票棄權，30票反對，壓倒性通過凍結審議、批准「中歐全面投資協定」，即是一於擱置到中國取消對歐盟議員制裁為止。此決議雖然並無約束力，但歐盟國家着重民主程序，要公然違反歐盟議會決議，機會不大。兼且默切爾夫人行將離職，德國再不會在背後發功，這個協定要等中國主動讓步，才會再走出雪櫃，中國咪好冇面？歐盟有議員還聲稱中國不過是紙老虎，歐洲不是小白兔，因為中國有40%高科技產品自歐洲輸入！

中國如何應付拜登之聯盟政策呢？一方面阿富汗塔利班因美國撤軍，頓成新疆威脅，令王毅着緊。另方面，與歐盟打制裁戰，目前拿不到甜頭，中國外交戰幾面受敵。十幾年來都有一個傳聞，就係北京希望香港搞好自己，不要給中央添煩添亂，點知道一個灰天鵝在2019年橫空降落亞厘畢道，自此產生禍端，令香港成為世界議題之一，給國家外交部增加大量困擾。追溯起來，畀佢連任，是否合乎今天中央大方向？