香港TVB影響力巨大，飲食節目橫掃二十年：肥媽食好D、鼎爺廚房、吾淑吾食、May姐有請、兄弟大茶飯、主場爭霸、疫境廚神⋯⋯做了上千個系列。

連小時見識過大躍進大飢荒之中國大股東黎瑞剛主席終也頂唔順TVB這樣玩盡中國小農口腔期DNA，大罵「電視不能天天造菜」，怒下「限廚令」，像耶穌進聖殿將小販的攤檔一一踢翻，一把將各影棚的鍋爐砂煲碗碟，乒乒乓乓的掀翻掃場。國家出手，令人鼓掌稱快。

TVB洗腦運動，加Selfie流行，全民荼毒，港人不分階級富貧黃藍，由KOL教書匠到香港秘書空姐清潔阿嬸，一機在手，濫拍狂selfie，社交媒體不斷分享餐飲食物，形成「口腔期民粹主義」。

飲食藝術只可由極少數專家來壟斷：如鄧達智和李純恩講這科，中接蔡瀾、上承吳魯芹和梁實秋，大江南北，由清末民國到南洋日本，須或三代富貴，或四海縱橫，方有發言權。

正如聽「月亮代表我的心」須鄧麗君。珠三角遍地夜總會三陪小姐抓起咪高峯唱半首，土豪大叔接過來勾肩搭背的唱完——飛圖MV螢幕歌詞一行紅色、一行綠色，這是男歌手與媽咪耳語兩句後暗中向女歌手塞張房咭之前的友誼warm up，是另一種行業，連劉三姐阿詩瑪在山水間與男人的山歌賽唱也不是，何況西方標準的音樂會。

我告訴即將移民英國的醫生和律師朋友，拜託：住在外國，盡量融入主流，洋人無狂拍食物之畸癖，故酒家聚會，須忍手哄拍食物復上載群組，我曾目睹有師奶不慎，手機跌入一大碗豬肺湯。

閣下二等公民日子過得無聊，人人知道，而且省吃儉用的不必菲林，但美國人發明的i-Cloud雖空間宏大，若都用來填塞食物照，文明恐無進步。況且時移勢易，再分享列治文皇朝酒家那隻乳豬全體照，也做不成小妹妹包圍的文貪會前德高望重的主席簡而清；再上載一百張僻居小鎮和黃面婆一起撚手做的那個家庭梅菜扣肉煲，色彩濃烈，雖資訊音像無國界，能轉型為元朗大榮華飲食KOL滔哥的機會，隨着TVB中國老闆發怒，亦不幸已大大降低。

亦舒也住在北美，從未用社交媒體拍老姐她今天替女兒炮製了什麼菜。亦未聽說溫哥華新城餅家餐廳老板娘Susanna送一個免費菠蘿包而覺得很幸福，在Facebook通告全球書迷。

董橋四十年前在倫敦Charing Cross Road逛舊書店，發現狄更斯小說Bleak House一八五二年初版硬皮本時，還沒有Apple手機，否則我會央他即時拍一張照片，擲傳來賜與小弟一賞。

因為，I am quite confident that董先生不是口腔期那型文化人。