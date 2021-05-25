少年聽雨歌樓上⋯⋯少年聽雨⋯⋯少年聽雨⋯⋯

落地窗外長巷雷雨呼嘯，大半年來天氣乾燥，雖未慘如台灣，足叫心驚膽戰。童年經歷過四日供水四小時，不知愁滋味，還請纓爬落古井幫鄉里將水位極低，低至不足以吊水桶下井打水的低，用盛器將他們的水桶裝滿，一桶一桶吊上井口。

記憶如水碗，裝滿了便裝滿了，再斟下去不過表面揚輕波，穩固深層只是古早烙印；與五歲背誦唐詩三百首，七歲記牢所有東坡詞的天才兒童天淵之別。特別思念的幾則詩詞或偶爾穿越時空來探望，今早這場特大雷暴雨將「制水」驚魂暫且止渴，也撩出蔣捷《虞美人》：

少年聽雨歌樓上 紅燭昏羅帳

壯年聽雨客舟上 江濶雲低斷雁叫西風

如今聽雨僧廬下 鬢已星星也

悲歡離合總無情 一任階前點滴到天明

除了雨，何如想起詩詞？

讀劉致新在『酒經』六月，目前最後一期紙版卷尾Cappriccio；標題「也無風雨也無晴」⋯⋯

「第一次在維園見到中國無憂花的真身，在樹下徘徊良久，覺得這名字真好。原來好多寺廟都有種植，以導引善信忘憂。

能在艱難中忘憂，是很豁達的人，東坡居士堪為典範⋯⋯我出門不喜打傘，常變落湯雞，但在山間遇雨卻不以為苦，因雨後煙雲更迷人；更何況，有東坡的《定風波》，邊行邊唸，自有一種超然感覺⋯⋯

莫聽穿林打葉聲 何妨吟嘯且徐行

竹杖芒鞋輕勝馬 誰怕 一蓑煙雨任平生

料峭春風吹酒醒 微冷 山頭斜照卻相迎

回首向來蕭瑟處 歸去 也無風雨也無晴

記住，要徐行，不可現狼狽之狀。

歸去，也無風雨也無晴。」

當年劉生入主《新晚報》副刊，約稿，首次當上每日寫專欄作者，讀過首篇〈西貝娜——西班牙的感性〉，他說：「這之後，毋須專寫時裝，話題隨閣下的便⋯⋯」

同住中環背後，經常相約早餐於「蛇竇」，Happy Hour於已拆遷、大家都懷念中環舊Ritz Carlton二樓酒吧，二人二瓶三、四瓶葡萄酒；酒話之外，讓我認識了卞之琳，認識了鄭愁予⋯⋯還有很多很多！

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