一場距離長達100公里的比賽，沿途沒有工作人員照應，連救護站都沒有，別說發生大規模傷亡事件，即使偶爾有一兩個選手摔傷，也需要有人照顧吧？難道選手要自己刮骨療傷？

白銀巿巿長通報「事件是因局部天氣突變發生的公共安全事件」，不過比賽在22號舉行，甘肅氣象局21號已提醒防範冰雹、強降雨，但景泰氣象局提供的賽事專報則未提及將有冷空氣過境。

對參賽老手梁晶來說，22號甘肅的天氣算不上有多惡劣，兩年前他獲得亞軍的UTMF（環富士山越野賽）天氣惡劣得多，那場比賽，總距離165公里，爬升7942米，全程大霧、降雨、濕滑，能見度低，氣溫零下兩度。氣候情況肯定比甘肅差，但是選手們都很安全。為甚麼？人家不但有準確的氣象報告，而且沿途設12個補給站，有食物有水，有洗手間，還有醫療隊。極地比賽，運動員在途中受傷怎麼可能無人理會？美國選手Zach Miller 2018年參加UTMB比賽，中途受傷，是迅速被直升機救走的。

大型運動比賽死了21個選手，還包括自己國家最優秀的極地賽選手，不見政府有公開的悼念活動。其中一個死者的女兒事發後不久在微博發了篇長文，卑微地提出訴求，「就是要給我、給受害者家屬一個回應」、「給我們一個說法、一個公道」。不到兩個小時，微博文消失了。如此卑微的訴求，家屬也不敢提出。日後若糾纏不休，可能會變成滋事份子。

Facebook：kowaiyin.yoyoko