朋友說開會的時候碰到一個人，開口就兜圈子說理論，一路遊花園，離題萬丈，卻又不停口，這個數據那個研究，好像世界資訊都在他把握之中，但就是跟開會要解決的問題毫無關係，結果人人發呆，悶得要死，但因為是幾個合作單位一起開會，卻又不好意思打斷話頭叫他說點實在話。

我跟他說，同樣是開會，有的人開會是為了解決事情，有的人開會就是事情。對於開會就是事情的人來說，最重要的事情就是開會，開會可以解決什麼不重要，甚至為什麼開會也不重要，重要的就是讓他開會。這樣的人實在很多，以至令許多人上班的主要內容就是開會，屁大的事都要開會，開完會連屁大的事都沒有解決。

喜歡開會的人都是理論家，不管討論什麼他都有理論發表，就跟那些只要一說事情就會拿筆畫一張公司架構圖給你看的人一樣，好像不這樣就顯不出他的才能。這種人起碼會有一段時間走運，因為總會遇到吃這一套的老闆，一看口若懸河，可以說出許多數據，便深慶得人。當然這種美好的情景不會維持太久，等到老闆醒覺之時，也是這「才俊」轉工之日。

在社會上混久了，總會碰到幾個這樣的「才俊」，他們有一大叠大公司的履歷，舊名片拿出來張張光芒萬丈，但你再細看，便會發現每一次都沒有光芒萬丈多久，也就是沒有一家公司做得長久，這家兩年CEO，那家兩年MD，諸如此類。這時你就會知道十之八九碰到了一個把開會當事情來做的「才俊」了，於是警惕，如果免得過的話，盡量避免跟他開會，否則便無法保持生命價值了。