濫發鈔票，通貨膨脹肆虐，現金不值錢；濫用詞語，語意再無意義，連語義都扭曲了。

正如「正義」，從「執法違義」者口中自詡「我代表正義」那一刻，「正義」在商品價格市場即時暴跌。思想病毒疫情嚴峻，影響「正義」勞動力出產假貨，名為「無牌邪義」。

帽子亂扣時代，高帽壓下來高人都變小人。遠到「愛國者」，愛國就是愛錢愛權，也有盲毛愛你變成害你，遂有「愛國賊」一詞出現，真正愛國者聞愛國而色變。近者莫過於「KOL」。

KOL不只貶值，更如多年前「文青」一詞，由抬舉變諷刺，甚至嘲笑。所謂Key Opinion Leader，簡譯「意見領袖」，等於在廢話意見垃圾房大門前，缺了鑰匙，即沒有「關鍵性領袖」。意見人人有，誰也不服誰，領袖諸侯惡鬥，亂過軍閥割據，可惜又不能像春秋戰國諸子百家，開創思想自由多元的奇葩時代。

有什麼追隨者，就有什麼意見領袖。胸襟窄過監倉的領袖，非我族類，雖近亦必誅，偏偏口誅筆伐，又深得追隨者歡心，有利招攬新信眾，試問KOL如何能不對KOL單單打打，諷刺有加，否定過去的自己，也曾享受KOL未貶值錢的美譽。

正是「蝸牛角上爭何事」，大家都在「石火光中寄此身」，意見領袖若非同時掌握權力，民間意見一則，大統領聽後不理。國家特區特府領袖意見，雖射後不理，也握有天堂閘地獄門的鑰匙。

當今特首唔嗅米氣，原來好接地氣，沒留意到便利店不賣廁紙，也一直有追蹤KOL作為虛擬貨幣行情。前天有記者問到前上司重提「文化局」「復出」意見，問特首有何意見。

好一個林太太，哈的一聲反擊道：「啲KOL，我唔會逐個評論。」這回應，多一分則太戰狼，少一分則變投降，一個「啲」字，內心即時傳譯為：「啲咁嘅所謂意見領袖」，哈哈哈，打蛇打七寸，將全國政協副主席貶低為「啲KOL」，網誌文字公開發言視為個別個案，例不評論，把國家領袖意見當作香港其中一枚意見領袖，如此大戰狼英，「牛逼」！

正如我剛才所講，KOL總是看不起KOL。林太太的意見在立法會即係法律，港地港人KOL非她莫屬，如今前後任以及兩候任特首爭當「真．KOL」，LOL。