全港13個紀念花園因為響應環保，「綠色」減少污染，也減低殯葬成本和繁複程序，今日骨灰龕位極缺，私營的貴，公家得等待機會又要抽籤……不過願意把先人骨灰撒在花園的家屬不太多，申請來者只及死亡人數不足一成。

玲玲得走這條路。沒人善後，親父繼母都判囚終身，雖則幾十年後可以放監，但一切已難挽回。只剩繼母心頭肉，但弟弟太細，玲玲命案發生時才2歲，現不知由誰撫育──他來世上也是個悲劇。家破人亡全是大人一手造成，細佬比玲玲更孤苦伶仃。

玲玲受虐，「被父母監生打死」後，遭遇令不少香港人難過哽咽。

「你的身後事誰照顧？」

「『身後事』？」

「哦，即是死後的事。」

「咁點解叫『身後』唔叫『死後』？」

「或者，大家不想提那個字。」

「我唔怕，咁我真係死咗。」玲玲道：「我又火化咗，社工姐姐同食環署啲工作人員替我撒骨灰，就係用呢個細箱仔。」

此時正有一家人來送別亡父，他們都強忍淚水，拎着一個長方形的「撒灰器」，走到花園、草地、石仔路……拉起容器的把手，骨灰自底部孔洞輕輕灑下，又滲入大地。大部份逝者都有家人送他走完人生最後一程，連「無可疑」被自殺的祁永安都有媽媽和外婆──但，玲玲被害死也無人相送……

或者她很「細個」，沒什麼怨恨，記不起痛苦，她的腦袋和心靈盛不下冤仇，又沒想過報仇，一切從簡。

「我就係咁樣住響呢度，好似成個花園都有份！」她又天真爛漫地道：「我有位㗎，有相㗎，過去睇吓──」

（明續）