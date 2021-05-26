朱姓女子硬碰盧覓雪，暢辯娛樂為什麼，結果，為什麼？怕什麼？幹什麼？搞什麼？為什麼只有七分鐘片段？

習慣了on demand，前日竟然跟着港台時間表做人，最後失望而回。失望在於連這不懷好意的八卦期望，港台也不希望滿足觀眾；空等一陣子，效果正如剩下一張空凳，放在諾貝爾和平獎頒獎禮現場。

經此舉動，這一集《視點31》沒播也播了，提出了更「鏗鏘」的疑問：「娛樂，為什麼？」為乜驚成咁？又不是前有線新聞中國組編採跟無綫新聞頭頭講祖國國情。盧覓雪透露，剩下那二十幾分鐘要等「上頭」看過，批了才可以出街。咁就PK啦，誰是「上頭」？

看，《鏗鏘集——保釣》有保釣人士在播出國歌時流淚，也要送律政司研究有否干犯《國歌法》。而我們不知道律政司要不要再送到眼科醫生，憑鏡頭所見鑒證該保釣人士眼淚成份，是悲戚還是感動。政務官即係政務官，大有其大老闆作派，一板一眼一條路走到黑，為殺一儆百而自揭《國安法》之虛無飄渺。明明愛祖國家長，都說教育到小孩聞國歌先則動容，繼而眼紅，留下兩行來自黃河長江之水啊。

以這位處長作風，凡事過問，事事勤躬，即使九人小組審核過，未經其法眼親看一遍，也怕有內奸放水，不能做到滴水不漏。本人打過電台電視台的工，從沒有台長可以看遍聽遍所有節目才能出街的，不是審查問題，是可行性問題。

看吧看吧看吧，電視部所有節目事先審查完畢，還有電台。視直播為洪水猛獸，理應作央視式直播，延後幾分鐘安全期，準央視更要「加大力度」模仿。

那麼處長一天廿四小時，耳朵就貼着電台節目，眼睛同步盯住電視部製作過日子吧。若真如此，港台員工未滅絕，處長就先被自己打垮了。好在鐵打的衙門有流水的官，到時以健康理由，調升到政務司長這個閒職，不失為好事。

忘了還有梁太太青儀女士主催的大計，將有一百小時節目，論盡祖國歷史，當中六四文革都是國情G點，雖說是同路人製作，處長也要提防豬隊友低級紅，生命中這一百小時看來也不能省掉。這才是重中之重，倒不如快點還我們完整的「玻璃朱」吧。