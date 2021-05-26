看來玲玲把紀念花園當成自己的家了，夠廣闊，空氣清新，沒人虐待，不過她的「同屋住」多是老人家。

她指着花園紀念牆的牌匾，比起永安「熱鬧」的靈灰閣那邊，當然不算多，但每個亡魂都有一小格屬於自己的位置，裏頭沒有骨灰盅不能放物件，外面刻着一生。

「看，陳玲玲，我張相──」

「咦，唔似5歲。」

「係我入幼兒園張相，之後都冇影過相……因為好傷……」

「呢張都好靚女！」

「嘻嘻。」她又開心地道：「哥哥你陪我玩？得我一個去遊樂場好悶，而且小朋友睇我唔到，唔會同我玩。」

「好呀。」

他們來到附近的遊樂場。途中，永安伸手摸到袋中有一叠「鈔票」也有各種冥通信用卡：「嘩，發達喇！舊年冇燒咁多，生前更加冇錢……」

「不過我唔知點買嘢，又冇乜嘢好買──唔怕，一陣可以問吓黑衫姨姨。」

「而家好多錢又點？我啲同學朋友手足都好窮，未打工，只靠零用同利是錢，有時買咗『豬嘴』就冇錢食飯，日日捱麵包同水……今時今日好多人因抗爭被重判，大部份要坐幾年甚至十幾年監，諗諗吓，我咁早死，佢哋就好難捱……」

「唔好諗啦，唔諗就唔痛，又唔會喊──」玲玲指着永安在兒童遊樂場到處跑，這裏有彈弓陣、攀爬架、繩網、鞦韆、滑梯、螺旋柱、遊戲板、轉圈圈、木馬……

「去玩『氹氹轉』！」她又推又轉，他童心未泯，一時間轉到無憂無慮的孩提時代。

遊樂場彩色繽紛，而且設施多，地方大，跑來跑去這這那那的，可以開心玩足一天。

——忽然有處，二鬼竟然卻步……（明續）