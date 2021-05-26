繼武漢弘芯之後，濟南泉芯也宣告爛尾，從上個月開始，突然停發全體員工的薪水。泉芯現有員工400多名，包括180名從台灣挖角過去的台籍工程師。這批工程師平均月薪從人民幣5萬到10萬不等。他們原本是衝着高薪而去，捨棄台灣穩定的工作與生活環境，離開家人，去賺取眼前利益。

誰知，不過兩年時間，泉芯就宣佈散伙。情形跟武漢弘芯，以及珠海逸芯、雲芯，還有湖北天芯如出一轍。事實上，這些公司的發起人都是同一個人：安徽「典創電子」董事長鮑恩保，不知道為甚麼，他讓同事「曹山」代持研發團隊的技術股。平時出來接受傳媒訪問的，也是這個「曹山」。台籍工程師們，包括台積電前研發長梁孟松、台積電前營運長蔣尚義，可能根本不知道他們的真正老闆是誰，也不知道他們跳槽的公司沒有工商登記。他們手上只有一紙勞動合約。他們連工作的地點都沒有，他們工作的地方是借來的。他們使用的電子設計自動化（EDA）軟件是向廠商申請的免費試用版……只有根本沒有長遠規劃的公司，才會用這種方式運作。不難想像，過去兩年，這批台灣人該有多麼徬徨、焦慮。不過，在台灣最需要他們的時候，他們為了個人私利，選擇了背棄台灣。再煎熬，也只能默默忍受。

據悉有兩家公司願意接手泉芯，不過不願意接收任何員工。台籍工程師被遣散後，不如就留在祖國終老，不知過去兩年賺的錢夠不夠他們養老？

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