四月二十七日,新香港行政會議成員湯家驊答「思考香港」記者問,說鄭月娥連任市長,勝於另選他人:「我們英文有言:The devil you know better than the devil you don’t。」原來湯家驊自稱「愛國」,是指愛英國,否則「我們英文」四字,不知該怎樣解釋。我們中國人那有「我們英文」之理。

不過,湯家驊誇示其國語,卻未免自暴其短。英文成語Better the devil you know than the devil you don’t know(寧取已認識之惡魔,不取未認識者),那better是用於句首,與不少英文成語相同,例如Better a bad excuse than none at all(託詞拙劣,亦勝於無)、Better a live dog than a dead lion(寧為活犬,莫作死獅)等。假如把better置於句中,則應加動詞be(即is、are等),例如The devil you know is better than the devil you don’t know、A bad excuse is better than none at all、A live dog is better than a dead lion。

此外,湯家驊似乎連成語的意思都不懂得。他既然推許鄭月娥「有很多好處」,怎麼卻比之為「惡魔」?難怪另一行政會議成員林健鋒都批評他用詞不當,說鄭月娥是「pure angel(純潔天使)」。而假如湯家驊是抱民主派立場,批評來屆爭奪市長交椅者都是惡魔,那麼,他的國語倒有兩句成語可用,一是「Between two evils, it is not worth choosing(兩者俱惡,選之枉然)」,一是「The female of the species is more deadly than the male(萬物芸芸,雌者尤毒)」。湯家驊下次賣弄國語,不要再錯了。