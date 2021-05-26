有人稱大陸「文革」是一場「民族浩劫」，警告香港出現「文革」苗頭。

首先勿戴有色眼鏡，持平而言，文革無所謂浩劫與否，在人類學上，只是某大民族之「基因常態週期性併發」（regular outburst of genetic national normality）的正常現象。

中國為文革之最新定性，其實很正確：為中華民族艱辛探索過程的一宗事件。在西方文明的外來挑戰之下，此一艱辛探索始於一八四〇年，週期性引起一點點不愉快的後果，如太平天國之死亡人數七千萬，遠較文革慘烈。其後義和團只限華北，廣東照舊歌舞昇平，可謂小菜一碟。然後是蘇聯和日本看得肉緊，先後出手協助、推動、干預中國探索，不必贅述。

一九四九年之後，此艱辛探索在毛澤東領導下進入實驗的第三臨床階段。毛主席很聰明，以文化人為白老鼠，利用中國文人之孔乙己自卑寒酸基因，促成其自我告密批鬥。前之胡風反革命集團和反右，尚無紅衛兵，只一場熱身。一批文人知識分子熱烈自我撲擊撕咬。以達爾文主義物競天擇定律，文革受害人巴金、老舍、傅雷、錢鍾書、曹禺、冰心，幾全皆曾告密批鬥過他人。

在達爾文生物學上，無所謂對錯，此一民族性只是自然界物種壓抑數目的內部淘汰機制。以基督教角度，這是上帝的意思。以佛家角度，這是因果循環。一切都是科學、神學、哲學。

至於香港，居民為華裔，長期受英國殖民管治，你問問大陸新移民，他們是不是早就該補上這沒上過的一課（a missing lesson）？不過不要擔心，基因一早在那裏。本版長期讀者當記得六年前，有北上發展之香港文化人A指控另一兩個專欄作者B和C探討中國人之民族性即鼓吹港獨，而B罕有嚴肅點名引魯迅梁啟超林語堂等辯應？B以其對中國文人基因之科學認知，已有某種歷史之預見。

有了網絡，香港文人各自逃難，天南地北的這個揭發那個來了加拿大，那個告密這個以前曾經護旗，隔洋圍爐，口腔除了進食，不忘罵罵咧咧，令人遙念：除了柏楊，毛澤東真是深諳中國民族包括文人基因的天才。

文革會否重演？put it this way : 文革的初心，是劉少奇在一九六二年後逼毛澤東退居二線，毛澤東回來打爛政府統治機器而奪權。所以文革須先要有一個劉少奇。此一基本條件大陸至今尚未出現。唯香港的一個婦人版劉少奇，反而輪廓呼之欲出。而香港版之小毛澤東，亦正企圖橫空班師回朝。See？此所以文革為一民族性的與人種研究之綜合科學，若以情緒來看，一哭而蔽目，二怒而障知，須以科學平常心視之，則理性冷靜分明。