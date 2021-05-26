女人話事，係世界大趨勢之一，歐美社會大講男女平權，甚至講到要立例規定在上市公司中，要有一個男女董事比例，以免女性聲音被商界忽視，其實未到立例，歐美大企業已經識做，大力提升女性做高管。花旗集團不久前宣佈一位女士做集團CEO，汽車業素來係男士世界，通用汽車（GM）就有一位女CEO，美國最大銀行JP摩根大通上星期宣佈委任兩名女士做消費銀行聯席主管，美國財經評論認為摩根有意讓呢兩位女士跑馬仔，跑出嘅就可能會接替五年後退休嘅Jamie Dimon。

我地香港更加巴閉，滙豐、恒生、花旗、渣打、瑞銀之本港No.1皆係女士，滙豐Helen Wong返回娘家OCBC新加坡華僑銀行之後，亦都成為集團CEO。

點知有位才女林屈氏近日寫文講誰人應做下任特首，聲稱自己不是乜粉物粉，冇標籤，但此篇文嘅最後，竟然大聲疾呼：「經過幾屆特首，我有兩不選，一是AO，二是女人，見過鬼都怕黑了。」

嘩嘩嘩，香港有過四位特首，一位商人，一位AO，一位測量師，然後係一個女人，林屈氏係女人，聲言唔想見女人或AO做下任特首，即係講乜？葉劉淑儀睇唔上眼？查史美倫唔得？AO出身嘅邱騰華冇資格？有排冇資格升上做CEO嘅A小姐睇完曾智華轉介林屈氏文章「行運醫生醫病尾」之後，致電左丁山：「我要抗議呀，呢位女特首唔掂啫，冇理由侮辱女性，話不要女人㗎！」原來女人好敏感，一睇見「不要女人」呢種語言，就無名火起，認為林屈氏身為女性，下筆歧視女性。左丁山義務解畫：「林屈只係講林鄭啫，你唔好屈林屈歧視女性！」A小姐依然不忿，大聲嗌：「即係林屈屈林鄭！」

騎騎，一不要AO，二不要女人，林屈氏係唔係想董特首再出山呢？當然冇可能，睇落係想測量師做行運醫生嘞，但香港還有男士揀噃，坊間一向流傳中大雙陳，陳茂波陳德霖有可能㗎？還有第三陳，就係陳智思，不能睇小天下大姓之中，還有姓李，再加一位李小加，一位紫荊黨主席李山，夠晒熱鬧嘞啩，林屈氏從呢班男人中，唔知會選邊一位？如果佢係選委嘅話。