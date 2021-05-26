香港碰到最熱的五月天；三十六度多的高溫，有人熱死了，而在另一個城市的甘肅白銀，馬拉松越野賽事中一百七十二名可稱之為敢死隊的好手在比賽途中碰到冰雹凍雨，強風加苦寒，要長跑還要攀越登山，結果慘事發生了，二十一人低溫致死八人受傷，究竟有些什麼吸引力，這些要拿命來搏？原來完成賽事獎金也不過一千六百多元，前三名是九千到一萬多，而報名費則需一千多，這樣的獎賞發生在其他地區肯定得啖笑，太不可思議了。況且並非平地越野是要走荒郊野嶺，要獨自攀峯，全程沒有任何補給和醫護；甚至無處可避寒取暖，這些人太自信，主辦單位太兒戲，再內疚自責又如何？人死不能復生，是天災更是人禍。

所謂的憂患意識是必需的，無論參加什麼類型活動，會不會出意外要擔多少風險豈能置之不理？不僅主辦單位要設想周到安排妥當，想要去參加的也要明確的評估自己可能承擔的各種風險；太過自信會成為置人於死地之因，像這次遇難的全是個中高手還包括冠軍人馬，誰料得到最終會命喪高原，悲劇奪走了二十一位優秀馬拉松好手，實在令人惋惜悲痛；為了少少的獎金拿命去搏更令人不解，而主辦城市的輕忽粗略更令人憤怒，別說一個國際越野賽對選手的裝備、對場地的管制要求嚴格，香港每年一次的馬拉松賽期間， 交通的管制及沿途的照料有目共睹，尤其醫療救護人員能在第一時間提供急救更是十分重要，整件事暴露出號稱先進的中國，究竟還有多少人們看不到的非要死了人才加以檢討的黑暗面？