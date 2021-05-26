近年冒起的「警隊KOL」，網名「海港Sir」的陳凱港，因涉嫌騙取銀行按揭貸款被捕。騙貸款無非求財，賺錢方法多的是，何必鋌而走險？雖然像昨天林夕話齋，KOL日漸貶值，但「警隊KOL」依然物以罕為貴。皇仁舊生海港Sir一表人才，微博有21萬粉，唉，若他專心發展KOL事業，恐不會落得今天下場。

做KOL呢味嘢好講天份，最重要「膽大心脆面皮厚」。膽大，則不論何等肉麻當有趣的矯情文字，也寫得出手，噏得出口；心脆，就極害怕兼痛恨人家指出他的錯誤，輾碎其玻璃心；面皮厚，就是面對即使有理有據的批評，也耍嘴皮死不認錯。

觀乎海港Sir帖文，天份是不必懷疑的。去年底他寫了篇「感人肺腑」的潮文〈一個婚禮一個葬禮〉，開首說「一個長輩」來電叫他不要出席「一個妹妹」的婚禮，之後他即厚着臉矯情自問：「不能見證她人生最重要的時刻，僅僅只是因為我是香港警察嗎？」答案當然是「否」。別人不歡迎你，不因為你是警察，而是認為你沒資格做警察（事實亦證明如此）。

被捕前數日海港Sir還惺惺作態，發帖悼「雜交水稻之父」袁隆平，寫道：「獨坐田間粒滿倉，唯有袁老挽狂瀾，生時為國盡終生，留得白飯萬家餐，食了31年嘅飯，唯獨今日嘅飯難以下咽。」大灑洋蔥，彷彿寫時眼泛淚光，頗能迎合小粉紅口味，可惜是毫無誠意的抄襲，常人一望而知是假（除非海港Sir只有31歲），但「今日嘅飯難以下咽」倒是神預言。

常言道「男兒最怕入錯行」，不禁想起有個導演，近日氣急敗壞為彭浩翔抱不平。該導演n年前拍過一部行內人公認爛片，卻自以為觀眾未夠班欣賞的傑作，一直開不成戲。誰知數年前有大陸人找他執導筒，雖非北京華誼兄弟或中影，只是不知位於東莞或廈門的蚊型公司，但好一餐唔好一餐，當然就噴飯應。後來東莞伯樂似乎了解導演能力，果斷喊停。

膽大心脆面皮厚的導演，自然把失敗歸咎「大環境」，而非個人問題，難免對彭導兔死狐悲起來。這種人跟海港Sir一樣，就最適合當KOL了。