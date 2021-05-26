「太平館餐廳」創始於1860年，到去年已經一百六十周年，餐館第四代傳人徐錫安兄一直想寫一本書，既記錄祖業，也側記現代中國歷史，因為「太平館」就像一個舞台，一百六十年來，在那裏出現的人物，都牽動過中國歷史的風雲。為了搜集資料，錫安兄用了七年時間，在歐美和香港的大學圖書館中，大海撈針一般，竟也給他找到許多跟「太平館」相關的珍貴歷史片段，慢慢拼湊，終於成稿。

這天他把書稿打印了一份給我，圖文並茂，從他高祖徐志高在廣州學了西廚，又用中西結合──也就是豉油西餐──做出了「番菜牛扒」沿街販賣，然後開出中國第一家西菜館，一路說餐館的發展和社會變遷，從清末進民初，從孫中山在「太平館」吃燒乳鴿到周恩來在「太平館」舉辦婚宴，從「蔣桂開戰」到陳濟棠聯同李宗仁討伐蔣介石，從國共合作到火併，到抗戰，到內戰，大事小事，許多事端起源於一頓飯，許多事端又擺平於一頓飯，但這頓飯偏偏是在「太平館」吃的，飯店便成了歷史旁證。

後來「太平館」花開兩朵，各表一枝。一枝大陸解放後留在廣州，公私合營到收歸國有，到「文革」又砸了個稀巴爛，跟徐家已沒有關係。一枝在香港，見證了香港八十年變遷，也像舞台一樣，看着無數風雲人物過場，多少風雲際會，皆為人間煙火，說起來，又是一部史書。

老店不易為，難在世代相傳。「太平館」四代相傳到今天，一百六十年，依然堅持豉油西餐老祖宗留下來的品味，難能可貴，實在值得著書以誌。