提起奇斯洛夫斯基，俏花奴說他對《盲目機會》和《無止無休》印象深刻，「可能我畢竟屬於後極權的一代」。咦，時段劃得一清二楚，閒雜人等不得跨越年輪半步，咁即係兜口兜面話我老啫，雖然明知是事實，仍然免不了大受刺激，又因為理虧，不敢公然挑機，唯有夾着尾巴任之由之。極權呢味嘢，處處都在無處不在，內外循環輪流登場，還真名副其實無止無休哩，怎麼倒分起先來後到，這也有點自欺欺人吧？譬如白羅斯半空截機活捉異見記者，當然是現在進行式的極權，先前以為自己已安穩過渡到極權後方的當地人，一覺醒來返老還童，隔夜餸菜忽然明火熱辣辣翻兜，不吃不吃還須吃，措手不及喊都無謂啊；身處民主的法國，基本上與極權風馬牛不相及，但話唔埋下屆選總統，動作多多的法西斯妖婦瑪蓮勒龐終於得米，自由平等迎頭趕上暴政，那就極權極到應了，太平日子順理成章被追封前極權，嗚嗚嗚，真係恭喜你。

這種焦慮《黑暗中游泳》的小魯自幼體驗，尚未聽過蓋世太保，不知猶太為何物，第一個心儀的男同學便在地平線被消失。他記起男同學割了包皮那副倔擂槌的陽具，懵懵懂懂將虛線連上了，就像冷不防打了一支預防針，血液憑空產生抗體，雖然不能免疫，往後染病應該不會致命。起初我以為小說是作者Tomasz Jedrowski某程度的自傳，查資料發現他生於一九八五，寫的是上一代的故事，移民德國的父母肯定隨身攜帶波蘭留下的烙印，DNA一樣傳給子女——我們這輩南洋阿伯，小時候也常聽大人講走難，講共產黨。