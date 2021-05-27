玻璃朱舌戰盧覓雪，是一場沒有煙硝的戰爭，難得。一個活在地球，一個像火星人，不靠「語言暴力」搏擊，正好印證玻璃朱所講藍絲愛「低調」、「和平」，咁咪好囉。

論表現，荷蘭叻如果得十個嬲，玻璃朱可給十個讚，比荷蘭叻叻十倍。荷蘭叻講話不講理據，專長呃嬲，嬲到杜汶澤不屑反駁，白臉黑臉分明過黑白粵語長片。

玻璃朱往績惹人嬲，但三十分鐘下來，拋過吓書包所謂收視率計算法，又自認有收看ViuTV，急轉彎覺得MIRROR有charm，這招厲害，想說服或呃人願意聽你講嘢，一定要好似都有企過喺對家嗰邊，然後先可以唔覺唔覺灌輸似是而非概念。學喬宏在《97家有囍事》教訓星仔話齋：「就係唔覺先至危險。」

不怕千千萬萬個自認叻人，最怕玻璃朱們，識得扮演受害者，受打壓哦：表態撐警後，她KOL的工作全跑掉（噁，又一個KOL），跟她一樣「勇於站出來」的TVB藝人，啲job一樣甩晒。無論所說是否實情，玻璃朱不斷「打壓」前「打壓」後，咁咪叻囉，再唔係就「欺凌」，搞到TVB撐警藝人好似杜汶澤何韻詩黃耀明咁，大家都因為表態而同命相連，是社會分裂壞風氣所致，最後，罪名歸於香港。

其實從來唔知玻璃朱係邊個，亦唔知朱小姐知唔知何謂「打壓」。撐警藝人所受「欺凌」，出於民間自發力量，沒有「公權力」在背後撐腰，推波助瀾，收入減少，是廣告商在商言商決定。「打壓」是統治者親自發動「點名運動」，由官報帶頭，列出黑名單，在權力金字塔由上至下發動叫「打壓」，黃人「欺負」藍人，叫「杯葛」。黃人「懲罰」黃店，抵制「藍店」，跟政權懲罰同樣「勇於表態」的藝人，海關警察選擇性執法搞黃店，可以撈埋一齊講，咁咪妖言惑眾囉。

講到欺凌打壓，網民列出TVB廣告商名單，蘋果廣告測量師則出言警告廣告商，前者運用不想看你不買你的自由，後者以全國政協副主席身分，威嚇廣告商，廣告不落蘋果，不敢贊助達明一派演唱會，不怕藍人翻臉，只怕得罪政權，失去賺人民幣機會。

同命相連？同人唔同命啊。撐警藝人與一哥同歡暢，沒收到違反限聚令告票，網民在網路「霸凌」聲討，他們沒少一塊肉，被無權無勢的人「打壓」之後，幾時擔心過會坐監呢？同樣表態，付出的代價，大過地球與火星的距離。打你個頭，壓你個肺啦。