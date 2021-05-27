牛津出版社林道群先生告知，葉漢良先生在〈名采〉的文章已結集，實在太好了。書名「庚子己亥戊戌」，乍看或令大眾搔首卻步，但閱讀葉先生清淡雅緻，信手拈來就是典故的文字，本來就需要三分閒情，七分腦力，若連看書題也力有未逮，恐怕亦非葉先生的讀者。

《庚子己亥戊戌》由近及遠，收錄2018至2020年刊於《蘋果日報》的文章，題材以時事為主。但葉先生即使只談一件時事，也能穿插古今中外文學歷史、音樂電影知識，悠然自得從易經講到費里尼，由〈黃台瓜辭〉談到《楢山節考》，想起林夕有次說起葉先生文章，評道：「娓娓道來細碎書包而不會砸到讀者，令人讀得舒服。」可謂切中肯綮。

葉先生文如其人，即所謂「禾稈冚珍珠」。有時候他獨坐茶餐廳，鄰座有人高談闊論紫微斗數，講了大半天，卻沒有人發現坐在鄰桌的，正是洋洋灑灑寫了五冊《斗數卷》的作者！有時候看葉先生文章，每到會心微笑甚或大笑處，我總擔心識得笑的人太少，有「獨恨無人作鄭箋」之歎。

例如〈Before the Deluge〉一文，葉先生憶述八十年代隨師學習斗數風水的往事，隱晦評道：「我當年七運初學習，出於好奇，歷久才漸知全屬反面教材，由語意用詞到內涵定義，皆多理解錯誤，更欠概念、結構、語意邏輯組織，遇人不淑，你我皆為同路人。」外行看熱鬧，內行看門道，前一句「反面教材」，後一句「遇人不淑」，除了好笑，也功德無量，有助叫醒術數界迷信一袋宗師的人。

由2018年初開始，葉先生每年隨俗寫流年預測，三年前已洞悉「大時代」風向；2019年頭他更這樣寫：「己亥年的主題由一顆叫做武曲星帶動，表示『來硬的』，使硬的人不論身份高低，不論勢力強弱，都會來硬上馬、硬推進，所以容易產生衝突，也容易各有損傷，那是亂的根源⋯⋯沒有甚麼人不受一種無差別式的不愉快氣氛影響，上下皆然⋯⋯趁勢活躍的抗衡，還是容易有折翼之傷。」（〈如珠如久〉）常見人問哪個江湖術士預測到2019年的事，的確沒有，因為葉先生不是術士。