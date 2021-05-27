那不過是「跳飛機」。

所有遊樂場都有最傳統、簡單、原始、永恆不變的「跳飛機」。有在地面用粉筆畫成，有以油漆畫成，有在彩色格仔地板上鋪設：123、45、6、78、9這樣的飛機形遊戲，前拋一個「子」（小物件），單腳跳、雙腳跳、正面撿、背面撿……若拋子過界，失去平衡，摸索落空，撿拾不到，就輸了，輪下一位上。小孩練眼界和腳力，這雙翼飛機只是個象徵，也讓小孩有振翅高飛的願景，很正面。

但——

「不不不！」玲玲躲過一旁：「我怕，這個我不玩！」

永安後退幾步：「我也不玩！」本來虛無的他忽閃過一個自高空急墜，如在飛機跳下，轟然着地爆頭骨折的恐怖畫面，「它」又回來了。

玲玲聯想被父母當作血肉玩偶虐待，拋上天花板又再撞落地，重複好多次，驚到失禁、昏迷、喪命。「跳飛機」跳進黃泉。

二鬼都有餘懼，本能反應是：不想重複，不想回憶，所以不想玩。

他倆不是「畏高」，平面玩意而已，只是那個高處墮下的「陰影」，個心離一離？不止，個心幾乎從口中蹦出來——但，難道永生永世都有陰影隨身嗎？

作為大哥哥，作為一起尋開心的玩伴，已16歲的祁永安怎能表現得窩囊，在小妹妹面前失威？他鼓起勇氣：「唔怕，大家唔好驚，試吓。」又為了鼓勵她：「我先！」

他把一塊朱古力拿來做「子」，開始單腳跳、雙腳跳……然後把玲玲喚來：

「好，到你！」

身為鬼，靈巧、飄然、不易失足跌倒——還有，大不了死，怕什麼？盡興地玩吧。天漸漸黑了……（明續）