台灣疫情有蔓延之勢，這天打了個電話給甄妮，問她可受影響。她說沒什麼影響，因為一直呆在龍潭的農場裏，很少外出，農場佔地廣大，外人少，空氣好，疫情影響不到。我問她打疫苗了嗎？她說還沒有，接着數落民進黨政府把台灣疫苗進口的事情搞得一團糟，進口疫苗奇缺，現在又說土產疫苗就要面世了，蔡英文說會帶頭打。我問，你打嗎？她說，不打。

過年的時候女兒家平從美國回來陪她，上個月回去了，回去之後叫她也去美國，順便在美國打疫苗，她正在考慮中。反正這十幾年來她在農場裏住慣了，每天最大的運動就是下地種菜種瓜，天天幹活，等於做帶氧運動，身體很好，人也不胖。

沒去她農場之前沒有概念，後來去台灣看她，才知道那個農場有多大，有山林有農田有魚塘，雞鴨魚自養，蔬菜瓜果不但自給自足，也可以生產出售，且都是拿了證書的有機產品，有一次回香港送了一些給我，紅肉火龍果清甜得吃得停不了口。我笑她是農民進城，以前只有農民才會把自家地裏的瓜果摘下來送城裏親朋。那次她帶着我在農場裏走，見到什麼樹都叫得出名字，簡直像植物學家一樣，在田邊吩咐農場員工的時候，又是個地道的農婦，跟舞台上光芒萬丈的樣子判若兩人，笑容顯得特別自在。

前些日子我在圖書館找以前娛樂周刊的資料，看到她許多報道和照片，便翻拍了一些傳給她看，她問我是不是閒得難受，我說是閒，但不是閒得難受，是閒得自在。如今唯有會找自在，才能閒得不難受。