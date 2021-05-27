瑞典環保膠人通貝里（Greta Thunberg）月初點名批評中國污染環境，結果被中國官媒發文批評，英文版《中國日報》亦轉載文章，大大隻標題《瑞典環保公主，該減減你的碳排放了》，內文批評她「從成長結果看，碳排放其實並不少」，疑似用她這兩年急速膨脹的身材轉移話題。

通貝里在Twitter轉發了該篇報道，認為是「肥胖羞辱」（fat shame）。不得不說，通貝里的做法相當聰明，相信得到高人指點。連很多原本對通貝里反感、認為她虛偽的人，都站到她那一邊了。從某角度來說，這種針對一個環保人士的質疑好像也有一定的道理，通貝里並非天生肥胖，被人質疑過度進食，有邏輯上的合理性。但是，文章錯在太直接，結果所有人的視線都集中在「肥胖羞辱」這一點。

民主國家強調大愛包容，反對各種各樣的歧視：種族歧視、性別歧視、年齡歧視、膚色歧視、身材歧視、樣貌歧視……一個剛成年不久的女孩子被人歧視，尤其是身材歧視，是很容易達成凝聚目的：凝聚一般左膠，站在那個「弱女子」身邊。必須明白，在肥胖人口比率居高不下的今天，很多人是對身材肥胖深惡痛絕的。得罪肥胖者，差不多得罪了全世界。通貝里只要隔一些日子出來述說被「肥胖羞辱」的感覺，就立於不敗之地。

作為旁觀者，有多少人跟我一樣不喜歡通貝里，所以此時此刻可以冷靜而快樂地飲酒吃花生？

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