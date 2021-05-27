特區政府高官不時批評反對派或持不同意見人士：「政治化」，孫中山講政治乃眾人之事，谷針唔谷針呢？其實亦係政治。最好笑係林鄭自己主持政治節目，畀汪阿姐問及演藝界選委數目減少，林鄭話汪阿姐問題係政治化！政治節目唔講政治，講乜呀，林鄭唔通係請汪阿姐上節目唱首「萬水千山總是情」或者「熱咖啡」？

DQ晒所有泛民議員當然係政治化，完善選舉制度更係政治化，未曾完善選舉制度之前，立法會已由全部建制派控制，做乜事都政治化，利用立法會嚟干預教育及撥款，破壞香港未來。教育受破壞，學生固然損失大，但蒙受最大損失者，一定係整個香港，香港經濟競爭力，社會創意，文化發展等，全部靠教育制度培養出質優學生，有分析力及獨立自由思想嘅學生，如陳寅恪所言：「獨立之精神，自由之思想。」不過依家講呢句名言，唔知會唔會犯法呢？或者有啲執法人員唔識邊個係陳寅恪喎！

林鄭讀書咁叻，年年考第一，一定知道陳寅恪名句嘅，唔會配合一啲議員，阻撓立法會撥款畀大學、中學興建必需設施啩？前有中大興建醫學教學新設施（特區政府指示大學增收醫科生），後有華英中學，撥款要求備受建制派議員如梁美芬及麥美娟批評，政府順水推舟，收回撥款申請。究竟係政府議員唱雙簧，秋後算帳吖，還是依家議員有票在手，政府唔敢得罪佢地呢？

拖延硬件建設，日後有任何補救，只會犧牲了時效，但破壞教育理念，學生永遠受苦，社會損失無可估計。浸會大學剛因應時勢，宣佈下學年取消三個通識教育雙學士課程（歷史與通識、地理與通識、社會學與通識），在學言學，明知學生畢業即失業，仲辦呢類課程就係害了學生，浸會大學停辦呢三個課程，係聰明之舉。但深層原因自然係教育局將通識科政治化，將中學生2019年上街示威歸咎通識教育。於是秋後算帳，將科目改為「公民與社會發展科」，剔除着重思考分析時事部份，更不計分數，只係計「及格不及格」，令大學收生不再睇呢科成績。教育局目的係乜，就係廢除通識教育科囉，浸會大學有乜辦法唔停辦相關學生課程。政治化教育嘅結果就係鼓勵學生背答案，不注重中國近代史，對增加中國認識更無必要！這就是楊潤雄蔡若蓮想要的最終結果？