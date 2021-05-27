四月二十八日，美國總統拜登上國會致詞，說北韓、伊朗之研製核子武器，不利美國與世界安全，又說已制定應對策略。但觀其上任以來言論，顯然和過去的美國總統一樣，希望借助中共，遏制兩國。其不能奏功，可以逆料。

中共向來是北韓、伊朗忠實盟友，雖然一再聲言反對兩國研製核武，獲美、歐引為助力，兩國也屢次與美、歐談判核武問題，但永遠不得要領，總是一邊談判爭取經濟利益，一邊秘密研製核子武器，這是美國什麼策略都改變不了的事實。

事實上，西方科技風靡世界以來，先進武器就成為獨裁政權的護身符：有了機槍、坦克車、戰鬥機，小民揭竿抗暴，無非送死；有了核子彈與長程導彈，天下民主國家就投鼠忌器，不敢興兵問罪，甚至敬畏如上國。所以，獨裁政權不可沒有核子武器「自衞」，治下小民則大可窮得沒有褲子穿着。當年美國不是養癰遺患，世界怎會分裂為民主、獨裁兩大陣營；現在要獨裁政權棄核，是欲為千金之裘，而與狐謀其皮。

四月十四日，伊朗總統魯哈尼說：「摧毀我國核設施，是要我們失去談判籌碼。但我們已掌握一切，可以生產濃縮百分之六十的鈾。」五月二日，北韓外務省也說：「我國核武自衞權不容美國侵犯。」民主國家還期望「借助中共，藉和平談判，以經濟利益換取兩國棄核」麼。