疫情從爆發到如今得以控制，全球各地包括最先爆出來的中國武漢，高峯時期及後來將近六百多日人人自危， 而這段時期台灣得天獨厚未遭殃，令此城十分自豪，可以到處來去，連口罩人也並不普遍看得到，只見生活起居一切如常；鮮有病毒感染之消息傳出。

想不到就在疫情向好之中幾乎清零之際，台灣反而平地一聲雷大爆發了，猝不及防的快升上了第三級，日日有時時有，數字更正在增加之中，好像只有一個偏東部的台東仍是一片淨土；疫情的重災區萬華，人口最密集之地也是遊客一定會去到的老地段，影片「艋舺」就是萬華昔日的名稱，最著名的龍山寺也在此區，附近有許多地道的鄉土台灣庶民美食及特產，此區的源頭是為阿公店。

最近有人問阿公店究竟是什麼？原來這次疫情的始作俑者正是阿公店，只有上了年紀的台灣男人才能向你描繪阿公店中乾坤大，顧名思義是上了年紀的鹹濕伯父時常光顧之地，風韻猶存的半老徐娘不乏在此謀生，算不上是風月場所，只能說是比較普羅大眾的阿伯流連忘返渡日辰之地，或者有些老台北可以解釋描繪得比我更生動清晰，今已聞之色變。

因為疫情爆發打亂了蔡英文政府一向自豪台灣是模範區，更打垮了民進黨下一屆準備繼續執政的腳步，無事發生時英明神武，一旦出了事就方寸大亂，一切曾經許諾過的話今天都成了空話，所謂超前佈署防範未然，原來只是口號，一旦受到考驗立即潰不成軍，看到台灣目前的困境，想到自己這一年多以來的被困，原以為會最早到訪之地，如今卻困多了一城。