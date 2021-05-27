特府另設所謂「中國歷史課程框架」，令教師可以講「五四運動」，唯必須強調中國文化與傳統雖然「備受挑戰」，仍「歷久不衰」，必須令學生明白「文化安全為國家穩定的基礎」。

「五四運動」第一條就是廢除文言文，提倡所謂的「我手寫我口」。第二條就是打倒孔家店，廢除儒家倫理教育。第三條即是由西方引入所謂的民主與科學，教育中國人摒棄帝皇奴才思想、講話有點邏輯。

所謂五四運動，由此可見，是對中國文化之徹底顛覆。若被「五四」列為剷除對象之「中國文化與傳統」仍然真的「歷久不衰」，今日中國官場就會仍用文言文頒佈「國務院總理工作報告」、中國人之網絡語言就不會出現以下我手寫我口之英文字母的流行詞彙：CNMB（X你媽屄）、MDZZ（媽的智障）、WSJ（不是美國的華爾街日報，而是衛生棉）等等新漢語羅馬拼音縮寫系列。

至於婦女，若「中國文化傳統歷久不衰」，請特府教育局解釋：香港之婦女為何今日不仍紮腳，為何不實行大清律例中國文化傳統之妻妾成群制，堂堂黃種華人，要數典忘祖的抄襲西方白人基督教文明的一夫一妻制度，而且今日為何用一個女人做特首。

至於第三條，所謂民主與科學，特區政府的「框架」說對了一半：經西方的普選民主已經證明不符合中國人，中國人需要皇帝。

但是「科學」方面，爭議較大。我不明白為何兩大留美的中國科學家：錢學森相信一畝田可以出產一萬斤糧，而楊振寧在七十年代告訴包括香港大學火紅年代學生在內的全球華人：經過文化大革命，毛主席和江青引領中國人民找到了一條正確的道路——此一論述，在鄧小平江澤民當權的三十年，楊教授沉默過一段日子，今日看來，既精通物理學也精通中國社會科學的楊教授應該是對的，所以說有爭議。

所以「五四運動」這一課，即使由楊潤雄教育局局長親自撰寫教科書，設定Model Answer，不斷搬龍門，那條愛國的底線和紅線隔一兩年就塗掉再改，在香港，這一科越讀越見鬼。「五四」和「六四」，都屬於高度厭惡性的課程，最好刪除。

特府教育局長在一邊不停的嚕囌，有辦法的家長都將子女不斷塞送去英國。在這方面，幾個月來，我實在看不過眼，盡一個居住在香港旁觀者的責任，不斷勸說這些家長：東昇西降，英國不但衰落，那邊高弗十九變種，讀死你個仔呀，英國白人放個屁香啲咩？