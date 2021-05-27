本欄上週說《英雄本色》是香港人故事。剛過去的星期六，ViuTV播《英雄本色２》（1987）。像張愛玲名著《續集》自序得好，就只「是繼續寫下去的意思」，作為粉絲總看全套。

《英雄本色》首集拍的時候沒想過開續集，不留餘力，要添食，唯有：張國榮做臥底，撇低大肚朱寶意硬溝黑道千金，搵戲嚟做；囚犯狄龍獲警方釋放去助查偽鈔集團，為博取信任狠轟弟弟兩槍；最受歡迎的阿Mark一早犧牲，周潤發卻怎可缺席？於是作出個孖生細佬阿Ken。周潤發正值紐約趕《秋天的童話》吧，石天飛過去合演一大段美國落難戲，臨尾才與狄龍、張國榮「會師」，遷就檔期導致斧鑿痕跡累累。發哥一組船頭尺一組阿Ken，兩者皆經營餐館，不混淆角色已經萬幸。所以我在朋友Facebook留言：「要當cult片咁睇。」

但想深一層，既然借古諷今，闖下過轟轟烈烈大事，豈忍任由它無聲無息告終？餘緒或許變味，或許埋怨訕笑，正如社會運動被嘲逃兵、割席，咬緊牙關別輸了氣勢，係手足就撐落去。

網友指出漏洞：「曾江上集開車房叫狄龍做番正行，怎麼續集卻提供武器兼隨時安排到船着草？由白變黑？」我照曾江經典廣告答：「立即變黑亦得，得咗。」借喻社運，曾江本屬和理非，日久睇不過眼，激於義憤才逐漸變黑就真。

網友又質疑：「成奎安上集不是陣亡嗎？怎麼跟咗新大佬？」我戲謔：「大傻射殺阿Mark，今集阿Ken為兄報仇。」網友鑽牛角尖他如何由李子雄手下復活做關山手下，我照主題曲歌詞唱着答：「中間經過不會知。」笑中帶淚卻是，現實大傻哥（1955-2009）不會復活。何止，隨便一個鏡頭，離世的竟比在世多，張國榮（1956-2003）、吳孟達（1952-2021）都遠低於平均壽命。其中飾演千金小姐的簡慧真（1967-1999）僅卅一歲，死於腦癌，天妒紅顏。無常，令人痛惜。

大都好物不堅牢，彩雲易散琉璃脆。

《英雄本色２》遭詬病槍戰泛濫和角色極之命硬，射到周身穿窿飲水不怕漏出來嗎？散場周潤發自嘲般問石天：「我哋都就快死嘞，走得未？」一語成讖，亂世誇張過電影，黃台之瓜何堪再摘，市民考慮移居，心聲何嘗不是上述台詞？

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