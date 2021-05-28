松茸蟹鉗燉繡球是一道菜嗎？也許光顧過銅鑼灣那家十里洋場的熟客都會知道，只要試過都會留下深刻的印象，那不僅是一道菜更像是一件藝術品，賣相絕佳，尤其浮沉在陶瓷湯盅裏的那件軟嫩豆腐，是大廚師以精細的切雕之功，把原件砌成了一朵燦爛的以豆腐做成的花，不下於幾百刀吧，幼細而不斷的向外伸展成花瓣，加上一隻蟹鉗配搭，那松茸湯清潤鮮甜，一絲油花也無，開盅之際香味撲鼻而來，一嚐之下滿口芳香。

食不厭精膾不厭細的年代，一盅翅的價格其中包括了松茸加蟹鉗還有精細的刀工，不惜腰頭錢的食客仍覺得物有所值而津津樂道。

最近在一家杭菜館，吾兒點了一碟清炒春筍笑說是你說的不時不食，埋單時瞄了那道筍的價錢是半張大牛，母親節做了一回主人的吾兒嘆一口氣：還是你煮的比較好味……。相信並非要付賬與免費餐之比；他一向出手大方，問題是只要當時得令的好筍，不必什麼秘訣，誰來清炒也能得此美味，但有些江浙的功夫菜就不同了，非要有大廚的幾十年功力與鋪排，否則出不來那味道那架勢。在餐館點菜，總會點一些家廚做不來的菜餚，也正是這個原因，好怕客人每到一處就提出什麼不要太肥膩的，不如炒個菜吧。炒菜那個主婦不會呀！京滬菜、粵菜潮粵菜各有勝場，本城因此也出了不少名廚，各有叫人一試難忘的拿手本領，小老弟達智識飲識食又常在外邊走動，隨便一聊也能如數家珍，而我之口味沒那麼刁鑽，但這道松茸蟹鉗燉繡球細緻精雕處為食的我又貪新鮮，算是開了一回眼界。