四野無人，只得他倆。

戰勝了心理陰影，不怕威脅，遊樂場成了二鬼天地，16歲和5歲的萍水相逢，竟玩得那麼開心。

玩過迂迴的滑梯，過五關才滑到地面；又在彈弓陣跳來跳去，根本不會掉下；攀繩網搖搖晃晃嘻嘻哈哈；盪鞦韆時更大膽到「跳鞦」；還有獨木橋、鏡子柱、攀爬架……

累了，攀到架上高處，坐下休息。俯視漸暗的遊樂場，漸暗的人間。

「好攰呀！好開心呀！」玲玲笑道。

「我也好耐未試過咁開心了。」永安道：「而且攰成咁，一滴汗都冇，是做鬼的唯一好處。」

「連血都冇，傷口又好返，好似漸漸乜都唔記得……」玲玲露出可愛的笑容：「哥哥不如你都唔好記得啦。」

他倆坐在攀爬架上，晚風吹來仍是燠熱，人人爆汗——在囚和未審先囚的人更難熬。當初的正義、激情、勇敢，秋後算帳成為罪證。

做了鬼，一點也不覺得熱，酷暑不是酷刑。只是，祁永安怎麼忘得了「她」？這是一個秘密：那個晚上——

大批市民上街，多區警民衝突。有個少女中了催淚煙，痛得睜不開眼睛，永安忙用清水、生理鹽水幫她洗眼，少女道謝後，還激動地想往回走：「我有同學在前邊！」

「你聽話！」永安暴喝趕她：「快走，危險！」

「我不怕，齊上齊落——」她不聽話，掙扎：「你讓我回去！」

防暴警殺到，永安拚命把少女推走，猛力之下自己跌倒、被捕、膝壓……

少女飛奔仍不忘回頭大哭大喊：「你叫咩名呀？……」已被慌亂的人群又推又趕——永安只覺咫尺天涯…… （明續）