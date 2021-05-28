早兩天在網上看到一位美籍華人作家發表家庭教育偉倫：「環保在教育中變成絕對的政治正確。我這兩年慢慢將孩子的觀點糾正過來。以前，他相信老師教的全球變暖，現在，我告訴他這只是一個假說。」我立時的反應是問：「這孩子是信老師呢，還是信老爸？」內子知道後這樣回答：「那要看孩子多大，teenaged前很可能信老爸，teenaged後應該是信老師了。」這看法有道理：絕大多數兒童都視父母為知識的權威，但少年以後逐漸意識到父母在知識上的局限，加上對教育制度和知識傳遞的機制有點了解，於是便較相信老師了（當然，個別的老師說的不一定對，這裏只是用「老師」來代表有制度和系統的學校教育）。

這位作家的兒子看來只有十歲左右，恐怕還未知道自己父親在知識上的局限。哪些局限？他讀的是中文系，卻自稱「歷史學者」，更有人莫名其妙稱他為「思想家」；不過，說到「全球暖化（global warming/climate change）」這個議題，最關鍵的是他懂不懂科學——是否認識一些具體的科學研究和理論，而且了解科學是如何運作的。不需要很深入的認識和了解，有科普程度和涉獵一些主要的科學範疇便可以了。最好還讀一點科學哲學（philosophy of science）。這位作家，我看他對科學是一竅不通的。不懂科學並非作惡，但不懂而指指點點，荼毒下一代，那就罪過罪過了。

也許有讀者會質疑我憑甚麼認為這位作家不懂科學。我的回答是：就憑他說全球暖化「只是一個假說」，已經可以斷定他不懂科學。

「假說」，英文是「hypothesis」，即教科書講的科學方法the hypothetico-deductive method的hypothetico部份，指的是為解決難題而提出的設想或建議，有「僅僅只是猜測」和「未有證據支持」的含義；著名科學哲學家Karl Popper認為科學是conjectures and refutations，假說就是一種conjecture，即猜想也。科學研究始於假說，但絕不終於假說，所以才有理論的建立以及驗證和否證的過程。此外，科學其實沒有所謂終點，而是不斷自我修正，擴闊人類的知識；現在被接受的科學理論將來很可能被更好的理論代替，但無可否認有大量證據支持，因此才值得接受。無論如何，任何人如果明白「假說」在科學裏是甚麼意思，並且對全球暖化的科學研究有點認識，都絕不會認為全球暖化「只是一個假說」。

對於全球暖化這個現象及其人為成因，由上世紀八十年代開始，科學界已逐漸形成共識（concensus）。科學哲學家Naomi Oreskes於2004年在科學期刊《Science》發表了一篇短文〈The Scientific Consensus on Climate Change〉，分析了1993至2003這十年間全球暖化的科學研究，結論是科學界已達成明顯的共識：全球暖化的現象是真實的，而其主要成因是人類的活動。Oreskes後來從聖地亞哥加州大學轉到哈佛大學任教，繼續這方面的研究，在2018年發表了一篇長文〈The Scientific Consensus on Climate Change: How Do We Know We’re Not Wrong?〉，大大補充了2004年那篇文章，並加入了不少科學哲學的討論（這篇好文章，我教科學哲學時用了作教材，填補一些學生的知識空缺，也算是功德一項吧）。

因此，我說上述那位作家不懂科學，可不是妄斷。其實，就算講的不是科學而是歷史，這位「歷史學者」也未必靠譜。讓我舉一個堪稱jaw-dropping的例子。去年他發表了一篇文章講述自己在美國的投票經驗，其中竟然有這麼幾句：「在美國，即便是奴隸制尚未被廢除的時代，黑奴也擁有五分之三的選舉人資格，也就是說，五個黑奴可以湊成三張選票，但五個華人的選票仍然是零。在美國歷史上有所謂的『五分之三妥協』（Three-Fifths Compromise），這是一七八七年美國南方與東北方在制憲會議中達成的協議，將奴隸實際人口乘以五分之三，以作為眾議院成員分配與稅收分配的用途。」我的天呀，他認為「黑奴也擁有五分之三的選舉人資格」、「五個黑奴可以湊成三張選票」！要多麼自以為是、多麼想當然、多麼懶於查證（上網不出一分鐘便可查到），才會有這個離譜的誤解？

這位作家的兒子現在可能仍然十分崇拜父親，信老爸不信老師，可是，如果他繼續接受學校教育，然後上大學，甚至讀上去研究院，有一天知識和學養達到一個高水平，便會看得出老爸其實沒料子。這裏有一個潛在的悲劇，未發生我已深感可悲。