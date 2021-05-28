女特首林鄭將不斷監察批評她施政的中國政協副主席貶為KOL，引起爭議。

政協副主席那邊的人不滿，喝問：人家KOL有數十萬追隨者，聲勢龐大，代表了一股民意，你林鄭這樣也不承認，你還會聽民意嗎？

這樣質問未免太小看我們林鄭了。幾十萬在網絡虛擬世界之中不知是真是假的所謂likes又如何？一百萬實體市民出來示威遊行，反對送中法修訂，林鄭都不必理睬，區區那些個不知有沒有灌水的like又算得了什麼。

在中國文化之中，對於該不該聽取所謂的民意，早就有兩邊彈弓手的成語。「從善如流」似乎是一種美德，但是老祖宗告訴你，有時卻要「擇善固執」。一方面，有人說應該「世界潮流、浩浩蕩蕩，順之者昌、逆之者亡」，really？但是中國傳統智慧也有一種說法，叫做「雖千萬人吾往也」。

中國傳統文化一方面鼓勵你：「富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈」，另一方面又提醒你：「大丈夫能屈能伸」。中國傳統文化一方面告訴你：「大丈夫捨生取義」，但另一方面又溫馨提示： 「螻蟻尚且偷生」，更何況人。所謂的大丈夫，當然也是人。

因此香港人從小長大，母語教育者一部份，都已經充滿了矛盾和困惑。接觸西方文化並進入網絡世界之後，還有以下的品種：一，讀書人，二，士大夫，三，知識分子，四，自由派知識分子，五，專業人士如醫生律師（這些人一樣很高學歷，但算不算知識分子或自由派知識分子的一部份？很多香港人終其一生都搞不清楚）。

現在好，架床疊屋之外，還有一個最新的品種叫做KOL。其專業地位，不獲特首林鄭承認，也很正常。因為KOL不必博士學位，不必在認可的學刊發表學術論文，但KOL卻被視為天文地理IT經濟政治哲學另加星相醫卜路路通達，擁有個人魅力，口才出眾，比起在野雞大學開一堂課講卡繆和維根斯坦之報讀學生小貓三四隻，KOL信眾數十萬，加上YouTube點擊課金，月入最高可達美金十萬以上。這就難免引起遠近四方巨大的眼紅症。

還有一處慘：大學授課要接受學生evaluation，尤其在美國，飯碗在學生手裏。學生曠課，教師若公事公辦，隨時惹來種族階級歧視指控。KOL則天馬行空，永遠不怕投訴，只怕沒課金。

這是一個新的知識品種。若在殖民地時代，可以由宗主國成立皇家KOL協會，如皇家建築師學會一樣。英國的KOL如Piers Morgan、Andrew Marr、Christopher Hitchens，地位還高於牛劍教授呢。