巧合老是常出現。昨天寫的葉漢良先生，很多人都知道，另一身分是填詞人卡龍。記得葉先生說過，自己和林振強是同一日出道的。然後今天早上，我忽然在蘋果日報搜尋系統中，意外搜出一條可瀏覽林振強昔日所有專欄的捷徑。

從前也嘗試找林先生舊文，卻發現要把每一篇都搜出來，實在非常困難。也許是他去世多年，蘋果專欄作者群已不見他的名字；若直接在系統的搜尋欄內輸入「林振強」三字，找到的也只是別人寫他的東西，而非他本人的專欄。那麼我如何發現捷徑呢？完全是錯有錯着。

我本來想寫台灣「方唐鏡事件」：有個不戴口罩的騎呢男，在新北便利店門口彈出彈入，挑釁店員：「我又進來了我又出來了，打我啊笨蛋。」分明戲仿《九品芝麻官》方唐鏡。為了多看一遍新聞，我在蘋果內搜「荒唐鏡」——其實搜「方唐鏡」才對——竟找到一篇林振強的〈化妝舞會荒唐鏡〉。我好奇點擊進入，再按下「作者：林振強」，然後「洋葱頭」所有文章就在同一版展出了。

和張國榮、梅艷芳一樣，林振強也在七運最後一年（2003年）逝世。重看他那年文章，罵庸官罵得非常直率，果然有七運破軍風格，如「七一」後寫道：「五十萬人上街，董建華廢柴，你看不見嗎？有些還坐着輪椅，幾經辛苦才來得到⋯⋯有些還是失明人士。董建華廢柴，你看見看不見？你盲㗎？！⋯⋯董建華粉腸，你還是不明白為何阿公阿婆不在家中弄孫，而要冒着酷熱天氣上街嗎？他們不為自己，也為下一代吐烏氣，而你就是最烏的氣。」

看了以上一段文字，我真擔心「傻強」會否被控違反「國安法」，希望他沒投胎再做香港人吧。想來實在令人驚訝：十八年來香港變得太多，唯一未變的，竟是董建華依然常出現，香港人依然在談論他。彭定康任港督時，誰會想起十八年前的麥理浩？英國人做不到的事，中國人做到了。強伯是否十八年後已長成一條好漢，我不知道，但老懵董卻是十八年後仍未收檔。