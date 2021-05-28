朋友網購了一批「大白兔雪糕」，送了一些給我，午飯後吃了一條，味道似奶糖，質感如年糕，大熱天，冰涼下肚，很是有趣。

有趣是因為記憶，記憶首先是「大白兔奶糖」，然後是上海「光明牌」的雪糕——上海人叫「冰磚」，因為形狀做得如一塊磚。這兩樣，都是小時候的矜貴食物，等閒吃不到。

「大白兔奶糖」應該是那時候中國最高級的糖果了，吃得起「大白兔奶糖」，也是一個家庭經濟實力的表現，去人家裏作客，如果主人家拿出「大白兔」來招待，必可以印進記憶中去。

那一家的叔叔阿姨的可親程度，隨時甚於自家爹媽。吃過奶糖，那一口甜美的奶味也就墜入腦海，成為天長地久的童年美好記憶。兩年前到上海，住在瑞吉酒店，晚上回房，牀頭竟然有一罐贈送的「大白兔奶糖」，見之令人興奮，馬上帶着記憶中的奶香，剝了一粒放進嘴裏，那糖又硬又粘，不用力嚼不動，一用力又馬上把牙粘住，要不是立即停口不動以待奶糖慢慢融化，必有幾顆牙齒被粘拔而掉！冰磚當然更加貴了，所以還分簡裝和精裝兩種，味道一樣，只憑包裝顯身份，多幾分錢身份就不同了，在上海自然會有許多人肯如此不實惠一下。上海本地口味的雪條和冰磚都做得質感比較緊實，吃起來很有咬頭，不會一嚼就散，咀嚼之時真有點像吃寧波年糕，糯而有韌性，還是奶香冰凍的。如今這「大白兔雪糕」，便兼了奶糖和冰磚之味，另有一功，嚼在嘴裏童年回憶四溢，都在炎炎夏日，蟬鳴樹蔭裏。