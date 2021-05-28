那一晚與餐廳大廚阿強去Hansik Goo晚飯，查實是一個有計劃的部署。首爾名廚Mingoo在香港的中環店，環境舒雅，新派韓國菜古今俱備味道融和，連我這位很麻煩挑剔的同事，也吃得點頭稱讚。着實不容易，與大廚強出外吃飯，往往未到一半，他已經不耐煩問：「還要等多久才能完成？」去到人參雞卷那一道菜，廚房走出一位小朋友來打招呼，我們直話直說十分滿意，還有甚麼好東西請盡量拿出來。年青人笑着點頭回廚房，阿強問：「這店味道準確，大廚是那一位呢？」哈哈，等了半晚，便是等這一問，我回答：「正是剛剛那位年青人了。」阿強愕然不能置信：「甚麼年紀，像一個學生……」，我點頭：「是的，才29歲。」請君入甕，話題打開，順勢討論了困擾已久年輕廚師的課題，我把握機會，說了花姐與Mirror的故事，把《Warrior》的音樂視頻也搬出來作為例子。廚師又關花姐事？當然，現今香港，所有年輕人的事，也是Mirror的事。

這二年回餐廳與大廚討論工作，聽得最多是他在投訴我們幾位年輕廚師如何難教，說完又錯，錯完再說，做事沒頭沒尾，東西亂放一通，甫放下鑊鏟即看手機，欠卻爆炸力，開火又不夠膽，孺子不可教也。我們廚房內的另一批老同事，開始有點年紀，始終要接班，怎辦呢？十二年前剛開餐廳的時候，我也有相同感覺，他在煩惱廚房，我在憂心樓面。「以前我們一個人負責二十位客人，忙一些也可應付，為甚麼現在二位服務員招呼十多人好像力有不逮？為甚麼他們說話沒有尾音？為甚麼記不到客人名字？為甚麼辭職可以不說一句便失蹤？」我心裏嘀咕，很不舒暢，然後回歸至「一代不如一代」的想法。記不起那一夜，留晚了，看着樓面收檔，年輕人有說有笑氣氛融洽，我突然想通，「一代不如一代」這說法非常無稽，如果真有其事，大家豈不是慢慢變回原始人？但社會一直在進步，對不對？年代不同，優缺點各異，老一輩不肯用新的角度去看，自然甚麼也看不出來。想通了便泰然，用人唯才，順勢而去，一直向大廚游說，他硬，說了多年還是說不通。

阿強看過Hansik Goo餐廳團隊的年紀，沒話說，回家詢問十二歲鏡粉女兒關於Mirror的資料，然後再乖乖的抽時間看了一些《全民造星》。初賽的參賽者十分騎呢，最好的姜濤不過十九歲，台灣味重，是遲到大王；現在爆到七彩的Jer，及跳舞很型的AL，入不到三十名；「小鳥Ian」恆常嘟嘴；Jeremy抄足韓星；Lokman只跳不能唱，這樣子也行？不會吧？我們因此更加懷念當年的梅艷芳、張國榮。幸好監製花姐獨具慧眼，看出琢玉可成器，重點栽培，隨着這班年青人奮鬥成長組成男團，我才後知後覺發現他們的優點：普遍學歷較高，當中一些有正統音樂訓練，畢竟這一代的資源較多，有做唱作人的潛力。互聯網本身已經是最大資源，上網學習百川匯海，跳舞比前人為佳，思想開放，夠國際化，點子多。數據不說謊，100位參賽者，三年不到爆紅了十多人出來，比起當年的新秀，比例上高出太多了。所謂一代不如一代，只因錯用間尺去量度重量，正笨蛋。

新一代的廚師和Mirror沒有二樣，創作力強，敢發問，肯花錢出外見識，與外國接軌，便算多看手機，由得他們吧，循着優點去教，練好基本功，接班後會是另一番局面。我說一千次，及不上花姐說幾句，《全民造星》其實是MBA最佳實戰教材。那天下午與阿強在後巷喝啤酒，他說得出五個Mirror成員的名字，好像開了竅，不過堅持一點：「作為教官，比起花姐，我絕對有型得多。」大哥，你要這樣說，我也只能贊成啦。