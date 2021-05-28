拙作《大台起伏史》終於印刷好上市，因為裏面包括部份我在《蘋果日報》的專欄文章，兼且名副其實「人事音書」，就不避嫌在此談談。

上蒼待我不薄，瘟疫市道，兩年之內能出兩本新書（上一本是偵探小說《佛系推理》）；反過來看，連鎖店大眾書局全線結業，書展無期，今屆猶存變數，可算生不逢時。凡事盡人事聽天命罷了。

出書賺不到錢，若不帶連載成份，誰還肯專心？那麼，乾脆連載收稿費算了？我屬於舊派，覺得網媒太滑頭，隨刪隨改，似乎不用負責任，還是白紙黑字刊成書童叟無欺。錯訛、獲罪，由作者承擔，永世賴不掉。這年頭，社會最欠缺承擔。

《大台起伏史》並非政治敏感之作，你望文生義懂啦，但出版社和我決定不放「三中商」，係怕煩。原來，早有發行商提供跳過國企龍頭的服務，集中派到誠品、天地、教協及各二樓書店等等。顏色經濟圈莊敬自強。

另外便靠郵購了。HKTVmall要求英文名，英文系女生K意譯為A Chronicle of the Hegemonies，學術味非常拋浪頭。我忽然諗起，放進《史記》，可以倒譯成《項羽（霸王）本紀》啊。

梁芷珊贈我代序說，應該直接叫《大台興亡史》！我話有朋友任職TVB，豈忍咒其滅亡？何況，我原意指，香港流行文化幾十年是起大台到拆大台的過程，不單TVB，歌影視以至新聞八卦，都由主流壟斷走向碎片化（Fragmentation），今後何去何從呢？有起有伏，有伏期望有起，我也曾主編娛樂雜誌，唯願業界努力，總結得失，良性競爭。

人物專訪是我本行，許多讀者認識我從《壹週刊．豪語錄》開始。記者血液令我不習慣自說自話，所以，《大台起伏史》提到港姐訪問袁詠儀，提到早期麗的劇集訪問蕭若元，提到新浪潮電影訪問章國明……尋根索據，集思廣益。

袁詠儀警察世家會惹怒黃絲，但她的確選美晉身影后成功典範，見證史實。立場不同，他山之石，可以攻玉，而且，轉過頭我又訪問移居台灣的蕭若元，記者不宜劃地自限。再諗深一層，袁詠儀夫君張智霖舊東家不正正蕭若元兒子蕭定一嗎？世界不是非黑即白，名氣圈很多奧秘，也促使我寫《大台起伏史》。

此外，選輯我在《蘋果日報》關於影視、創作類舊稿，附刊一些與林燕妮、李敖、李香琴的照片，追憶交往逸事。過往我避忌公開集郵相，覺得老土。歲月不居，前輩風流，不適亂世，紛紛鶴駕仙逝。美好年代終結，如今留個紀錄而已。

yuekakeung@gmail.com 隔星期六刊登