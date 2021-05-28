香港政府擬七月底復辦本地郵輪「公海遊」，本港居民可乘坐不停境外的郵輪，出公海感受陽光與海風的熱情。所有乘客均須安裝「安心出行」及掃二維碼，登船前14日接種疫苗。

餓旅行、餓住酒店很久的香港人，會不會踴躍登上郵輪？不得而知。畢竟，上郵輪出公海跟住巿區酒店staycation最大的不同是，萬一爆發疫症，在酒店隔離始終身處「地面」。而在郵輪上隔離，茫茫公海，人在海面，心情不免惶惑。若爆發的是超級變種病毒，郵輪可能會重複一年多前疫症爆發初期那幾艘在公海滯留的豪華郵輪的命運，乘客和郵輪一起，直接被隔離在海面上。

郵輪上便宜的房間都沒有窗，乘客享受的是中央冷氣。萬一有病毒，自然也會經過循環系統交叉傳播。

這種出公海但不停境外的郵輪遊，最大的賣點不是去外地旅行，也不是吹海風，而是出公海賭博。雖然乘客人數限制為半數，賭場還是有可能成為人員密集之處。賭客心態，喜歡尋找當旺的客人，跟旺客落注。所以很多時候一大群人聚集在同一張賭枱前，有賭客，有看客，熱鬧得很。有多少賭客樂意享受清靜，單對單跟莊家對峙呢？

郵輪上人最多的地方當然是餐廳，乘客不可能困在狹小的艙房裏，去各大餐廳找吃的，成為最大的娛樂活動。賭博還可以戴口罩，吃喝卻必須除下口罩。「安心出行」與否，且看彩數。

Facebook：kowaiyin.yoyoko