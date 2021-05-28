林鄭女士以前唔喜歡別人用「谷針」呢兩個字，點知最近佢口鋒一轉，自己都講「谷針」（5月18日引述有社論指現時狀況更需要「谷針」，但在5月4日林鄭不認同「谷針」說法。），點都好啦，林鄭要轉軚就轉軚，現在時興講法係從善如流，轉好過唔轉，講老實話，市民更容易明白！幾多人打咗針呢？截至5月27日，市民已接種逾225萬劑疫苗，至少接種第一劑嘅有超過130萬人，接種了第二劑嘅有94萬7千7百人，與其他區比較，香港算係不過不失，但要達到中、美、英水平，仍有一定距離。

點解市民對打針冇乜熱情？在陸羽見到兩個名醫，問佢地對病人畀乜意見？兩人都話已接種復必泰，感覺良好，最初一兩日，係有一啲痛，之後就冇事。如病人問及，佢地話會叫病人接種疫苗，但如果驚就費事咯，請病人自己決定，病人多數驚面癱、死亡呢類，但論統計數字，比率極低，即使唔打針，亦會發生面癱、血管有事而死亡嘅啫。

問律師W及餐飲M，兩人年逾70，都已打咗復必泰， 餐飲M話要湊孫，知道自己成日出外飲食，驚住受傳染會累及孫兒，故此打咗針。

之後坐的士過海，多口問司機打咗針未，司機話：「最初約埋成班行家去打針，點知見到有死亡事件，個個縮沙，唔打咯。」發生意外事件比率好低啫！司機話：「都係咪搞，六合彩唔見我中，打針中招嘅話，搵邊個可憐，成班老友都話多一事不如少一事！」此乃常人心理，家中菲傭本已約好幾個同胞去打復必泰，點知聽到有菲傭印傭死亡消息，又係即刻甩底，唔去醫院打針。

身邊不少朋友都打咗針，絕大多數打復必泰，亦有好多朋友話要問過家庭醫生或心臟科醫生先至決定。咁就帶起咗一股電腦掃描熱潮，朋友Q遵醫生囑咐，打電話去聖保祿醫院預約掃描，點知要排一輪、問清楚，係聖保祿醫院最近好好生意，大把人要掃描心臟也！其實唔止聖保祿好生意，其他醫院亦然，啲radiologist忙到不得了。一個意外效果係掃描結果出咗嚟之後，不少人嘅血管中至高度（50％至70％）收窄，為通波仔專家（心臟科醫生）帶來「疫情花紅」（一般通波仔要近20萬元費用）！