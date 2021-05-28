貴州中國武術協會分會有個眼利成員，望見香奈兒著名的雙C背對背連環商標，忽然賈寶玉上身，唸唸有辭「這個妹妹好像是看見過的」，搜索枯腸卒之bingo：哎呀，可不是十八代祖宗傳下來的八卦子午鴛鴦鉞？越看越似一定係除非唔係，不禁怒火中燒拍案而起，什麼爛鬼國際名牌，太欺負中國人了，傳統武器造型豈容你想剽竊就剽竊，於是到法院控告厚顏無恥的抄襲貓，只差沒有和嗌交部戰狼組織愛國聯盟，內應外合漏夜奔往可可小姐瑞士葬身之地劈棺鞭屍。讀完新聞報導，連我這種假洋鬼子也真心偏幫勇敢中國人，一口咬定是香奈兒的錯，一九二五年為香水設計嘜頭那天，中午肯定光顧唐人街餐廳食越南春卷，路經武館偷窺壯男練武，八卦子午鴛鴦鉞映入眼簾，見獵心喜順手牽羊，一個唔該把它佔為己有。

這洋婦也認真當黑，雖然天下logo一大抄，複製哪個國家的設計都沒有問題，偏偏只有大中華惹不得，事關這支民族最講究原創，痛恨不問自取，不久前小米重整商標，不是豪擲二百萬人民幣聘請日本專家、用了漫長三年時間把尖角改成圓角嗎，其嚴謹可見一斑，好衰唔衰太歲頭上動土，折墮唔抵可憐。如何懲罰？即刻把所有專門店掃出大江南北是基本動作，此外我建議選定日子，聚集全國老百姓，從哈爾濱到海南島，不管貴州抑或平州，由十大明星名媛領軍，齊齊焚燒香奈兒產品，皮鞋手袋首飾香水高訂時裝連鎖成衣，有乜燒乜毫無保留。揀哪一天好？呃，不如近近哋五月三十五號啦，乘機轉移視線，一石二鳥何樂而不為？